Теракт планировали в Харькове, копа протащили по асфальту — итоги 30 октября

Теракт планировал совершить в Харькове 54-летний безработный антимайдановец, заявили в СБУ. Аварийные отключения света вводили в Харьковской области из-за ночной атаки на энергосистему Украины. Водителю сообщили о подозрении за то, что он протащил полицейского по асфальту на Салтовке. Сам Харьков не потянет строительство подземного детского сада, подчеркнул мэр Игорь Терехов. МГ «Объектив» напоминает главные новости 30 октября.

Совершить его собирался активный участник антимайдана 2014 года, сообщили в областной прокуратуре и СБУ. По данным следствия, за участие в попытках захватить здание облгосадминистрации суд назначил безработному харьковчанину наказание в виде пяти лет тюрьмы с испытательным сроком в три года. В это время, по данным правоохранителей, на него вышел агент российской ФСБ и перевел в режим ожидания. Этой осенью 54-летний мужчина наконец получил задание: изготовить взрывчатку и заложить ее в определенном месте. Силовики задержали харьковчанина еще до того, как он получил точные координаты. В его доме нашли недоделанную взрывчатку. Сейчас мужчина находится под стражей.

Объекты получили новые повреждения. По данным Укрэнерго, в большинстве регионов ввели аварийные отключения света. Не стала исключением и Харьковщина. В облэнерго утром отметили, что аварийные отключения электричества отменят после стабилизации ситуации в объединенной энергосистеме. Уже через час удалось ввести графики.

О таком инциденте на Салтовке заявили в облуправлении Нацполиции. По версии ведомства, причиной остановки автомобиля правоохранителями стали номера, не зарегистрированные за этой машиной. Водителя попросили заглушить двигатель и предоставить документы. Он отказался и тронулся с места. Но, исходя из информации Нацполиции, далеко не уехал. Потому что ему сообщили о подозрении в нанесении телесных повреждений правоохранителю. Во время проверки выяснилось, что мужчина находился в розыске за нарушение правил воинского учета, добавляют в полиции.

Городской голова объяснил: строительство с нуля подземных школ в два раза дешевле. Пространство на 1200 учеников стоит 110 миллионов гривен, тогда как детский сад на 120 детей обойдется в 250 миллионов. Потому что к помещению для маленьких детей совсем другие требования. За счет городского бюджета заказали проектно-сметную документацию и обратились в Кабмин и к международным партнерам по поводу финансирования непосредственно строительства.

Пшеничная мука — на 10%, а подсолнечное масло — на 5%. В департаменте админуслуг и потребительского рынка горсовета проанализировали цены на бакалею. Нынешнюю стоимость сравнивали с началом августа. Подорожали и яйца, на 10%. Сейчас за десяток просят от 65 до 90 гривен. Были продукты, которые подешевели. 19% от цены потеряли макароны, 12% — сахар и 5% — рис. Цена на соль не изменилась.

