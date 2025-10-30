Теракт планировали в Харькове, копа протащили по асфальту — итоги 30 октября
Теракт планировал совершить в Харькове 54-летний безработный антимайдановец, заявили в СБУ. Аварийные отключения света вводили в Харьковской области из-за ночной атаки на энергосистему Украины. Водителю сообщили о подозрении за то, что он протащил полицейского по асфальту на Салтовке. Сам Харьков не потянет строительство подземного детского сада, подчеркнул мэр Игорь Терехов. МГ «Объектив» напоминает главные новости 30 октября.
Террористический акт в Харькове предотвратили силовики
Совершить его собирался активный участник антимайдана 2014 года, сообщили в областной прокуратуре и СБУ. По данным следствия, за участие в попытках захватить здание облгосадминистрации суд назначил безработному харьковчанину наказание в виде пяти лет тюрьмы с испытательным сроком в три года. В это время, по данным правоохранителей, на него вышел агент российской ФСБ и перевел в режим ожидания. Этой осенью 54-летний мужчина наконец получил задание: изготовить взрывчатку и заложить ее в определенном месте. Силовики задержали харьковчанина еще до того, как он получил точные координаты. В его доме нашли недоделанную взрывчатку. Сейчас мужчина находится под стражей.
Ночью энергосистема Украины подверглась очередной массированной атаке ракетами и дронами
Объекты получили новые повреждения. По данным Укрэнерго, в большинстве регионов ввели аварийные отключения света. Не стала исключением и Харьковщина. В облэнерго утром отметили, что аварийные отключения электричества отменят после стабилизации ситуации в объединенной энергосистеме. Уже через час удалось ввести графики.
В Харькове полицейский попытался помешать выезду автомобиля и был протащен по асфальту
О таком инциденте на Салтовке заявили в облуправлении Нацполиции. По версии ведомства, причиной остановки автомобиля правоохранителями стали номера, не зарегистрированные за этой машиной. Водителя попросили заглушить двигатель и предоставить документы. Он отказался и тронулся с места. Но, исходя из информации Нацполиции, далеко не уехал. Потому что ему сообщили о подозрении в нанесении телесных повреждений правоохранителю. Во время проверки выяснилось, что мужчина находился в розыске за нарушение правил воинского учета, добавляют в полиции.
Без финансовой помощи Харьков за счет городского бюджета подземный детский сад не построит — Терехов
Городской голова объяснил: строительство с нуля подземных школ в два раза дешевле. Пространство на 1200 учеников стоит 110 миллионов гривен, тогда как детский сад на 120 детей обойдется в 250 миллионов. Потому что к помещению для маленьких детей совсем другие требования. За счет городского бюджета заказали проектно-сметную документацию и обратились в Кабмин и к международным партнерам по поводу финансирования непосредственно строительства.
Гречка и пшено подорожали в Харькове на 15%
Пшеничная мука — на 10%, а подсолнечное масло — на 5%. В департаменте админуслуг и потребительского рынка горсовета проанализировали цены на бакалею. Нынешнюю стоимость сравнивали с началом августа. Подорожали и яйца, на 10%. Сейчас за десяток просят от 65 до 90 гривен. Были продукты, которые подешевели. 19% от цены потеряли макароны, 12% — сахар и 5% — рис. Цена на соль не изменилась.
Также сегодня МГ «Объектив» сообщала следующее:
Более жесткий график отключений света применят на Харьковщине 31 октября
«Много провокаций»: в Харьковском ОТЦК подсчитали конфликты с сотрудниками 📹
Работа в Харькове и области: предлагают зарплаты до 56 тысяч
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: главные новости, итоги дня, новости Харькова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Теракт планировали в Харькове, копа протащили по асфальту — итоги 30 октября», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 30 октября 2025 в 23:00;