Теракт планували в Харкові, копа протягнули по асфальту – підсумки 30 жовтня

Теракт планував вчинити у Харкові 54-річний безробітний антимайданівець, заявили у СБУ. Аварійні відключення світла вводили на Харківщині через нічну атаку на енергосистему України. Водієві повідомили про підозру за те, що він протягнув полісмена асфальтом на Салтівці. Сам Харків не потягне будівництво підземного дитячого садка, наголосив мер Ігор Терехов. МГ «Об’єктив» нагадує головні новини 30 жовтня.

Здійснити його збирався активний учасник антимайдану 2014 року, повідомили в обласній прокуратурі та СБУ. За даними слідства, за участь у спробах захопити будівлю облдержадміністрації суд призначив безробітному харків’янину покарання у вигляді п’яти років тюрми з іспитовим строком у три роки. У цей час, за даними правоохоронців, на нього вийшов агент російської ФСБ й перевів у режим очікування. Цієї осені 54-річний чоловік врешті отримав завдання: виготовити вибухівку й закласти її у визначеному місці. Силовики затримали харків’янина ще до того, як він отримав точні координати. У його оселі знайшли недороблену вибухівку. Наразі чоловік під вартою.

Об’єкти отримали нові пошкодження. За даними Укренерго, у більшості регіонів запровадили аварійні відключення світла. Не стала виключенням і Харківщина. В обленерго вранці зазначили, що аварійні знеструмлення скасують після стабілізації ситуації в об’єднаній енергосистемі. Уже за годину вдалося запровадити відключення електрики за графіками.

Про такий інцидент на Салтівці заявили в облуправлінні Нацполіції. За версією відомства, причиною зупинки автівки правоохоронцями стали номери, не зареєстровані за цією машиною. Водія попросили заглушити двигун і надати документи. Він відмовився й зрушив з місця. Але, виходячи з інформації Нацполіції, далеко не втік. Бо йому повідомили про підозру у завданні тілесних ушкоджень правоохоронцеві. Під час перевірки з’ясувалося, що чоловік перебував у розшуку за порушення правил військового обліку, додають у поліції.

Міський голова пояснив: будівництво з нуля підземних шкіл є вдвічі дешевшим. Простір на 1200 учнів коштує 110 мільйонів, тоді як дитсадок на 120 дітей обійдеться у 250 мільйонів. Бо до приміщення для малих дітей зовсім інші вимоги. Коштом міського бюджету замовили проєктно-кошторисну документацію й звернулися до Кабміну й міжнародних партнерів щодо фінансування безпосередньо будівництва.

Пшеничне борошно – на 10%, а соняшникова олія – на 5%. У департаменті адмінпослуг та споживчого ринку міськради проаналізували ціни на бакалію. Нинішню вартість порівнювали з початком серпня. Додали в ціні й яйця,10%. Наразі за десяток просять від 65 до 90 гривень. Були продукти, які подешевшали. 19% ціни втратили макарони, 12% – цукор і 5%- рис. Ціна на сіль не змінилась.

