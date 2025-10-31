Зеленский — о Купянске, в Харькове закроют станцию метро — итоги 31 октября
Военные РФ «понимают, что Купянск проигрывают», заявил президент Владимир Зеленский. Жителя Харьковщины, который «приобрел» ребенка за криптовалюту, разоблачили в Винницкой области. Академию культуры в Харькове хотят присоединить к университету искусств. В субботу будет закрыта для пассажиров станция метро «Победа». МГ «Объектив» напоминает главные новости 31 октября.
Российские военные «понимают, что Купянск проигрывают» — Зеленский
По данным президента, сейчас в городе Силы обороны проводят зачистку от оккупантов. Украинские военные вышли к реке и блокировали россиян, из-за чего те не могут передвигаться даже поодиночке. «Там также непросто, но все понятно», — заявил Зеленский. По его убеждению, противник не смог взять Сумы и Купянск, поэтому ведет серьезную битву за Покровск. Там сейчас сосредоточено 170 тысяч личного состава РФ, ситуация сложная.
Жителя Харьковщины, который «приобрел» ребенка за криптовалюту, разоблачили в Винницкой области
35-летний мужчина хотел выехать за границу на основании того, что якобы является многодетным отцом. Во время паспортного контроля он показал три свидетельства о рождении. Два из них — без замечаний, а вот третье, выданное якобы в Польше, не соответствовало установленному образцу. Отец признал: приобрел свидетельство за криптовалюту, перечислив средства неизвестному лицу. Поэтому мужчина остался в Украине, сообщают в ГПСУ.
Творческие вузы собираются объединить в Харькове
А именно — реорганизовать академию культуры путем присоединения к университету искусств имени Ивана Котляревского. Такое распоряжение премьер-министра Юлии Свириденко опубликовано на сайте Кабмина. В документе отмечается, что идея реорганизации принадлежит Минкульту. Студенты академии культуры должны продолжить обучение в составе университета искусств по выбранным специальностям и источникам финансирования.
Станция «Победа» будет закрыта в Харькове 1 ноября
Как сообщили в метрополитене, она не будет обслуживать пассажиров, однако люди могут использовать ее как укрытие во время тревог. Поезда будут курсировать от станции «Метростроителей» до «Алексеевской» и в обратном направлении. При этом график движения выходного дня по Алексеевской линии остается без изменений, за исключением отправления с «Победы». На период закрытия станции между ней и «Алексеевской» будет курсировать временный троллейбусный маршрут. О возобновлении работы «Победы» обещают сообщить дополнительно. Причины закрытия не уточняют.
В росте цен на свинину виноваты не столько российские воздушные атаки, сколько АЧС — эксперт
Эпидемия бушевала в Украине с конца 2024 года и сократила поголовье на 40%, вызвав дефицит мяса. Как следствие, цена выросла вдвое. Об этом МГ «Объектив» рассказал директор Ассоциации мясной отрасли Украины Николай Бабенко. Эксперт констатировал большой кризис в отрасли. По его прогнозу, ситуация может развиваться по-разному. Первый сценарий — цена будет расти и дальше. Если же произойдет новая вспышка АЧС, предприятия снова будут вынуждены забивать поголовье, и тогда стоимость мяса упадет. Но ненадолго.
