Зеленський про Куп’янськ, у Харкові закриють станцію метро: підсумки 31 жовтня

Військові РФ “розуміють, що Куп’янськ програють”, заявив президент Володимир Зеленський. Жителя Харківщини, який «придбав» дитину за криптовалюту, викрили на Вінниччині. Академію культури у Харкові хочуть приєднати до університету мистецтв. У суботу буде закрита для пасажирів станція метро «Перемога». МГ «Об’єктив» нагадує головні новини 31 жовтня.

За даними президента, наразі в місті Сили оборони проводять зачистку від окупантів. Українські військові вийшли до річки й блокували росіян, через що ті не можуть пересуватися навіть поодинці. “Там також непросто, але все зрозуміло”, – заявив Зеленський. На його переконання, супротивник не зміг взяти Суми та Куп’янськ, тому веде серйозну битву за Покровськ. Там наразі зосереджено 170 тисяч особового складу РФ, ситуація складна.

35-річний чоловік хотів виїхати за кордон на підставі того, що начебто є багатодітним батьком. Під час паспортного контролю він показав три свідоцтва про народження. Два з них – без зауважень, а от третє, видане нібито у Польщі, не відповідало встановленому зразку. Батько визнав: придбав свідоцтво за криптовалюту, переказавши кошти невідомій особі. Тож чоловік лишився в Україні, повідомляють у ДПСУ.

А саме – реорганізувати академію культури шляхом приєднання до університету мистецтв імені Івана Котляревського. Таке розпорядження прем’єр-міністерки Юлії Свириденко опублікували на сайті Кабміну. У документі зазначається, що ідея реорганізації належить Мінкульту. Студенти академії культури мають продовжити навчання у складі університету мистецтв за обраними спеціальностями та джерелами фінансування.

Як повідомили у метрополітені, вона не обслуговуватиме пасажирів, однак люди можуть використовувати її як укриття під час тривог. Поїзди курсуватимуть від станції «Метробудівників» до «Олексіївської» й у зворотному напрямку. При цьому графік руху вихідного дня Олексіївською лінією лишається без змін, за виключенням відправлення з «Перемоги». На період закриття станції між нею та “Олексіївською” курсуватиме тимчасовий тролейбусний маршрут. Про відновлення роботи “Перемоги” обіцяють повідомити додатково. Причини закриття не уточнюють.

Епідемія вирувала в Україні з кінця 2024 року й скоротила поголів’я на 40%, викликавши дефіцит м’яса. Як наслідок ціна зросла вдвічі. Про це МГ “Об’єктив” розповів директор Асоціації м’ясної галузі України Микола Бабенко. Експерт констатував велику кризу в галузі. За його прогнозом, ситуація може розгортатися по-різному. Перший сценарій – ціна зростатиме й надалі. Якщо ж відбудеться новий спалах АЧС, підприємства знову вимушені будуть забивати поголів’я і тоді вартість м’яса впаде. Але ненадовго.

