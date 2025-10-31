Зеленський про Куп’янськ, у Харкові закриють станцію метро: підсумки 31 жовтня
Військові РФ “розуміють, що Куп’янськ програють”, заявив президент Володимир Зеленський. Жителя Харківщини, який «придбав» дитину за криптовалюту, викрили на Вінниччині. Академію культури у Харкові хочуть приєднати до університету мистецтв. У суботу буде закрита для пасажирів станція метро «Перемога». МГ «Об’єктив» нагадує головні новини 31 жовтня.
Російські військові “розуміють, що Куп’янськ програють” – Зеленський
За даними президента, наразі в місті Сили оборони проводять зачистку від окупантів. Українські військові вийшли до річки й блокували росіян, через що ті не можуть пересуватися навіть поодинці. “Там також непросто, але все зрозуміло”, – заявив Зеленський. На його переконання, супротивник не зміг взяти Суми та Куп’янськ, тому веде серйозну битву за Покровськ. Там наразі зосереджено 170 тисяч особового складу РФ, ситуація складна.
Жителя Харківщини, який «придбав» дитину за криптовалюту, викрили на Вінниччині
35-річний чоловік хотів виїхати за кордон на підставі того, що начебто є багатодітним батьком. Під час паспортного контролю він показав три свідоцтва про народження. Два з них – без зауважень, а от третє, видане нібито у Польщі, не відповідало встановленому зразку. Батько визнав: придбав свідоцтво за криптовалюту, переказавши кошти невідомій особі. Тож чоловік лишився в Україні, повідомляють у ДПСУ.
Творчі виші збираються об’єднати в Харкові
А саме – реорганізувати академію культури шляхом приєднання до університету мистецтв імені Івана Котляревського. Таке розпорядження прем’єр-міністерки Юлії Свириденко опублікували на сайті Кабміну. У документі зазначається, що ідея реорганізації належить Мінкульту. Студенти академії культури мають продовжити навчання у складі університету мистецтв за обраними спеціальностями та джерелами фінансування.
Станція “Перемога” буде зачинена в Харкові 1 листопада
Як повідомили у метрополітені, вона не обслуговуватиме пасажирів, однак люди можуть використовувати її як укриття під час тривог. Поїзди курсуватимуть від станції «Метробудівників» до «Олексіївської» й у зворотному напрямку. При цьому графік руху вихідного дня Олексіївською лінією лишається без змін, за виключенням відправлення з «Перемоги». На період закриття станції між нею та “Олексіївською” курсуватиме тимчасовий тролейбусний маршрут. Про відновлення роботи “Перемоги” обіцяють повідомити додатково. Причини закриття не уточнюють.
У зростанні цін на свинину винні не стільки російські повітряні атаки, як африканська чума свиней – експерт
Епідемія вирувала в Україні з кінця 2024 року й скоротила поголів’я на 40%, викликавши дефіцит м’яса. Як наслідок ціна зросла вдвічі. Про це МГ “Об’єктив” розповів директор Асоціації м’ясної галузі України Микола Бабенко. Експерт констатував велику кризу в галузі. За його прогнозом, ситуація може розгортатися по-різному. Перший сценарій – ціна зростатиме й надалі. Якщо ж відбудеться новий спалах АЧС, підприємства знову вимушені будуть забивати поголів’я і тоді вартість м’яса впаде. Але ненадовго.
