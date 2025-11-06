Железная дорога под ударом, врага ветерана осудили в Харькове – итоги 6 ноября
МГ «Объектив» напоминает главные новости 6 ноября.
Армия РФ ночью атаковала железную дорогу в Харьковской области
Железную дорогу на Харьковщине ночью атаковала российская армия. О «прилетах» по инфраструктуре сообщил вице-премьер-министр Украины Алексей Кулеба. Кроме Харьковской области, под ударом находились еще четыре региона. Некоторые поезда задерживались до пяти часов.
К «охоте» на железную дорогу подключили диверсантов
54-летний механик планировал подрыв на одном из железнодорожных маршрутов, которыми пользуются ВСУ. Вероятный подрыватель совершил не менее двух попыток. Сначала заложил под шпалы самодельную взрывчатку, но она не повредида рельсы. Затем он получил задачу заложить устройство непосредственно под военный эшелон. Мужчину поймали при попытке осуществить эту диверсию в Харькове.
Шестеро пострадали в Богодухове от удара дронов, среди них – ребенок
6 человек, в том числе ребенок, пострадали от удара двух БпЛА РФ по Богодухову накануне вечером. Враг повредил склады с зерном. Один мужчина получил взрывное ранение. Еще у пяти – острая реакция на стресс. Среди них беременная и 10-летняя девочка.
Харьковчанин сядет за решетку за нападение на 22-летнего ветерана
4,5 года в тюрьме проведет житель Харькова за нападение на 22-летнего ветерана ВСУ. Пострадавший потерял на фронте ногу и пользуется протезом. Нападавший достал пистолет с резиновыми пулями и выстрелил в оппонента. А когда ветеран упал, начал бить его и пытался подавить.
