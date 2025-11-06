Залізниця під ударом, ворога ветерана осудили в Харкові – підсумки 6 листопада
МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 6 листопада.
Армія РФ вночі атакувала залізницю у Харківській області
Залізницю на Харківщині вночі атакувала російська армія. Про «прильоти» по інфраструктурі повідомив віцепрем’єр-міністр України Олексій Кулеба. Крім Харківської області, під ударом були ще чотири регіони. Деякі поїзди затримувалися до п’яти годин.
До «полювання» на залізницю застосували диверсантів
54-річний механік планував підрив на одному із залізничних маршрутів, якими користуються ЗСУ. Ймовірний підривник здійснив щонайменше дві спроби. Спочатку заклав під шпали саморобну вибухівку, але вона не змогла пошкодити рейки. Надалі він отримав завдання закласти пристрій безпосередньо під військовий ешелон. Чоловіка спіймали під час спроби здійснити цю диверсію у Харкові.
Шестеро постраждали в Богодухові від удару дронів, серед них – дитина
6 людей, серед них дитина, постраждали від удару двох БпЛА РФ по Богодухову напередодні ввечері. Ворог пошкодив склади з зерном. Один чоловік отримав вибухове поранення. Ще в п’ятьох – гостра реакція на стрес. Серед них вагітна жінка та 10-річна дівчинка.
Харків’янин сяде за ґрати за напад на 22-річного ветерана
4,5 роки у в’язниці проведе житель Харкова за напад на 22-річного ветерана ЗСУ. Постраждалий втратив на фронті ногу та користується протезом. Нападник дістав пістолет із гумовими кулями й вистрілив в опонента. А коли ветеран упав, ще й почав бити його та намагався придушити.
