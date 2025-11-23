Новости Харькова — главное за 23 ноября: как прошла ночь

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:08

Ночью «Молния», под утро — ракетная опасность

Ночью в Харькове тревогу объявляли из-за российской «Молнии». Сирены включились в 02:20. Система дифференцированной тревоги проинформировала о приближении к городу беспилотника.

Мониторинговые каналы уточняли, что БпЛА «Молния» летел в сторону Липцев. Взрывов в Харькове не было. Отбой дали в 03:31.

Под утро тревогу дали еще раз — с 06:05 по 06:19. Информировали о ракетной опасности. В этот момент на территории области, по данным мониторов, фиксировали скоростную цель в направлении Старого Салтова.

По состоянию на 07:08 воздушной тревоги в Харькове нет, однако она актуальна для Изюмского и Купянского районов области.