Live

Новости Харькова — главное за 23 ноября: как прошла ночь

Происшествия 07:08   23.11.2025
Оксана Горун
Новости Харькова — главное за 23 ноября: как прошла ночь

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:08

Ночью «Молния», под утро — ракетная опасность

Ночью в Харькове тревогу объявляли из-за российской «Молнии». Сирены включились в 02:20. Система дифференцированной тревоги проинформировала о приближении к городу беспилотника.

Мониторинговые каналы уточняли, что БпЛА «Молния» летел в сторону Липцев. Взрывов в Харькове не было. Отбой дали в 03:31.

Под утро тревогу дали еще раз — с 06:05 по 06:19. Информировали о ракетной опасности. В этот момент на территории области, по данным мониторов, фиксировали скоростную цель в направлении Старого Салтова.

По состоянию на 07:08 воздушной тревоги в Харькове нет, однако она актуальна для Изюмского и Купянского районов области.

Читайте также: Сегодня 23 ноября 2025: какой праздник и день в истории

Автор: Оксана Горун
Популярно
Какие электрички меняют маршруты и отменяют на Харьковщине с 22 по 24 ноября
Какие электрички меняют маршруты и отменяют на Харьковщине с 22 по 24 ноября
22.11.2025, 11:46
Военные РФ захватили два села в приграничье Харьковщины — DeepState
Военные РФ захватили два села в приграничье Харьковщины — DeepState
22.11.2025, 13:07
Днем до +16: прогноз погоды в Харькове и области 23 ноября
Днем до +16: прогноз погоды в Харькове и области 23 ноября
22.11.2025, 18:35
План Трампа, ложь Герасимова и обстрелы Харьковщины — обзор фронта (видео)
План Трампа, ложь Герасимова и обстрелы Харьковщины — обзор фронта (видео)
22.11.2025, 20:44
«На одну подстанцию направили 60 Шахедов»: Синегубов — о защите энергообъектов
«На одну подстанцию направили 60 Шахедов»: Синегубов — о защите энергообъектов
22.11.2025, 19:33
ISW проанализировал ситуацию в Купянске на фоне доклада Герасимова о захвате
ISW проанализировал ситуацию в Купянске на фоне доклада Герасимова о захвате
23.11.2025, 07:32

Новости по теме:

23.11.2025
Новости Харькова — главное за 23 ноября: как прошла ночь
22.11.2025
План Трампа, ложь Герасимова и обстрелы Харьковщины — обзор фронта (видео)
22.11.2025
«На одну подстанцию направили 60 Шахедов»: Синегубов — о защите энергообъектов
22.11.2025
Днем до +16: прогноз погоды в Харькове и области 23 ноября
22.11.2025
Терехов присоединился к муниципальному форуму в Швеции


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Новости Харькова — главное за 23 ноября: как прошла ночь», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 23 ноября 2025 в 07:08;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".