Новини Харкова – головне за 23 листопада: як минула ніч
Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.
07:08
Вночі “молния”, під ранок – ракетна небезпека
Вночі в Харкові тривогу оголошували через російську “молнию”. Сирени включилися о 02:20. Система диференційованої тривоги поінформувала про наближення до міста безпілотника.
Моніторингові канали уточнювали, що БпЛА “Молния” летів у бік Липців. Вибухів у Харкові не було. Відбій дали о 03:31.
На ранок тривогу дали ще раз – з 06:05 по 06:19. Поінформували про ракетну небезпеку. У цей момент на території області, за даними моніторів, фіксували швидкісну ціль у напрямку Старого Салтова.
Станом на 07:08 повітряної тривоги в Харкові немає, проте вона актуальна для Ізюмського та Куп’янського районів області.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: ніч, новини Харкова, тривога;
