Live

Новини Харкова – головне за 23 листопада: як минула ніч

Події 07:08   23.11.2025
Оксана Горун
Новини Харкова – головне за 23 листопада: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

07:08

Вночі “молния”, під ранок – ракетна небезпека

Вночі в Харкові тривогу оголошували через російську “молнию”. Сирени включилися о 02:20. Система диференційованої тривоги поінформувала про наближення до міста безпілотника.

Моніторингові канали уточнювали, що БпЛА “Молния” летів у бік Липців. Вибухів у Харкові не було. Відбій дали о 03:31.

На ранок тривогу дали ще раз – з 06:05 по 06:19. Поінформували про ракетну небезпеку. У цей момент на території області, за даними моніторів, фіксували швидкісну ціль у напрямку Старого Салтова.

Станом на 07:08 повітряної тривоги в Харкові немає, проте вона актуальна для Ізюмського та Куп’янського районів області.

Читайте також: Сьогодні 23 листопада 2025 року: яке свято та день в історії

Автор: Оксана Горун
Популярно
Новини Харкова – головне за 23 листопада: як минула ніч
Новини Харкова – головне за 23 листопада: як минула ніч
23.11.2025, 07:08
Сьогодні 23 листопада 2025: яке свято та день в історії
Сьогодні 23 листопада 2025: яке свято та день в історії
23.11.2025, 06:00
План Трампа, брехня Герасимова та обстріли Харківщини – огляд фронту (відео)
План Трампа, брехня Герасимова та обстріли Харківщини – огляд фронту (відео)
22.11.2025, 20:44
На одну підстанцію летіли 60 “шахедів”: Синегубов – про захист енергооб’єктів
На одну підстанцію летіли 60 “шахедів”: Синегубов – про захист енергооб’єктів
22.11.2025, 19:33
Новини Харкова – головне 22 листопада: просування РФ, пам’ять жертв Голодомору
Новини Харкова – головне 22 листопада: просування РФ, пам’ять жертв Голодомору
22.11.2025, 16:27
Військові РФ захопили два села у прикордонні Харківщини – DeepState
Військові РФ захопили два села у прикордонні Харківщини – DeepState
22.11.2025, 13:07

Новини за темою:

01.11.2025
Новини Харкова – головне 1 листопада: як пройшов Гелловін, 80 ударів за місяць
19.10.2025
Новини Харкова – головне за 19 жовтня: обмеження потужності, удари КАБами
05.10.2025
Новини Харкова – головне 5 жовтня: Харків атакують БпЛА, вибухи
29.09.2025
Новини Харкова – головне 29 вересня: жертви ударів, без атак на Куп’янщині
27.09.2025
Новини Харкова — головне за 27 вересня: чи є гриби, відключали світло, пожежа


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Новини Харкова – головне за 23 листопада: як минула ніч», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 23 Листопада 2025 в 07:08;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".