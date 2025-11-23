Новини Харкова – головне за 23 листопада: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

07:08

Вночі “молния”, під ранок – ракетна небезпека

Вночі в Харкові тривогу оголошували через російську “молнию”. Сирени включилися о 02:20. Система диференційованої тривоги поінформувала про наближення до міста безпілотника.

Моніторингові канали уточнювали, що БпЛА “Молния” летів у бік Липців. Вибухів у Харкові не було. Відбій дали о 03:31.

На ранок тривогу дали ще раз – з 06:05 по 06:19. Поінформували про ракетну небезпеку. У цей момент на території області, за даними моніторів, фіксували швидкісну ціль у напрямку Старого Салтова.

Станом на 07:08 повітряної тривоги в Харкові немає, проте вона актуальна для Ізюмського та Куп’янського районів області.