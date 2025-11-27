Live

Новости Харькова – главное за 27 ноября: продвижение ВСУ

Общество 07:35   27.11.2025
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова – главное за 27 ноября: продвижение ВСУ Фото: Василь Голосний

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:35

Украинские защитники, вероятно, продвинулись на Боровском направлении – ISW

Об изменениях на линии фронта в Харьковской области сообщили аналитики Института изучения войны (ISW).

Так, на геолокационных кадрах эксперты зафиксировали, как российские войска обстреливают позиции ВСУ на востоке Куриловки. Ранее там базировались ВС РФ. Населенный пункт, уточнили в ISW, расположен на юго-востоке от Купянска.

«Оценка российских проникновений: видео, опубликованные 24 ноября, показывают, как украинские военнослужащие наносят удары по российским позициям в лесистой местности вдоль автомагистрали Т-21-04 Волчанск-Чугуев на юго-востоке от Синельникового. По оценке ISW, это не изменило передний край зоны боевых действий», – уточнили в Институте изучения войны.

Также, по информации экспертов, СОУ, вероятно, смогли незначительно продвинуться на Боровском направлении.

«Геолокационные видеозаписи, опубликованные 26 ноября, свидетельствуют о том, что украинские войска недавно удерживали передовые позиции в центральной части Богуславки (к северу от Боровой) — районе, где, по предварительным данным российских источников, сохранялось присутствие российских войск», – добавили в ISW.

Читайте также: Сегодня 27 ноября 2025: какой праздник и день в истории

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Ракетный удар, проблемы с теплом и водой в Харькове — итоги 26 ноября
Ракетный удар, проблемы с теплом и водой в Харькове — итоги 26 ноября
26.11.2025, 23:00
Как будут отключать свет в Харьковской области 27 ноября — график
Как будут отключать свет в Харьковской области 27 ноября — график
26.11.2025, 22:04
Новости Харькова – главное 26 ноября: удары по пригороду, аварийные отключения
Новости Харькова – главное 26 ноября: удары по пригороду, аварийные отключения
26.11.2025, 21:27
Ночью россияне ударили по пригороду Харькова – Синегубов
Ночью россияне ударили по пригороду Харькова – Синегубов
26.11.2025, 09:05
«Все по сезонному плану»: прогноз погоды в Харькове и области на 27 ноября
«Все по сезонному плану»: прогноз погоды в Харькове и области на 27 ноября
26.11.2025, 18:33
Новости Харькова – главное за 27 ноября: продвижение ВСУ
Новости Харькова – главное за 27 ноября: продвижение ВСУ
27.11.2025, 07:35

Новости по теме:

19.11.2025
Из-за обстрелов Харькова пострадали 46 человек – Синегубов (фото)
14.11.2025
РФ обстреляла газовщиков, которые ехали восстанавливать поврежденный газовод
14.11.2025
Россияне захватили населенный пункт в Харьковской области – Deep State
12.11.2025
РФ выпускала по Харьковщине КАБы, ракету и БпЛА – данные Синегубова
09.11.2025
Повреждена критическая инфраструктура и десятки домов – «прилеты» в Лозовой


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Новости Харькова – главное за 27 ноября: продвижение ВСУ», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 27 ноября 2025 в 07:35;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".