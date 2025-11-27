Новости Харькова – главное за 27 ноября: продвижение ВСУ
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:35
Украинские защитники, вероятно, продвинулись на Боровском направлении – ISW
Об изменениях на линии фронта в Харьковской области сообщили аналитики Института изучения войны (ISW).
Так, на геолокационных кадрах эксперты зафиксировали, как российские войска обстреливают позиции ВСУ на востоке Куриловки. Ранее там базировались ВС РФ. Населенный пункт, уточнили в ISW, расположен на юго-востоке от Купянска.
«Оценка российских проникновений: видео, опубликованные 24 ноября, показывают, как украинские военнослужащие наносят удары по российским позициям в лесистой местности вдоль автомагистрали Т-21-04 Волчанск-Чугуев на юго-востоке от Синельникового. По оценке ISW, это не изменило передний край зоны боевых действий», – уточнили в Институте изучения войны.
Также, по информации экспертов, СОУ, вероятно, смогли незначительно продвинуться на Боровском направлении.
«Геолокационные видеозаписи, опубликованные 26 ноября, свидетельствуют о том, что украинские войска недавно удерживали передовые позиции в центральной части Богуславки (к северу от Боровой) — районе, где, по предварительным данным российских источников, сохранялось присутствие российских войск», – добавили в ISW.
