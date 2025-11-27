Новини Харкова – головне за 27 листопада: просування ЗСУ

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:35

Українські захисники, ймовірно, просунулися на Борівському напрямку – ISW

Про зміни на лінії фронту на Харківщині повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Так, на геолокаційних кадрах експерти зафіксували, як російські війська обстрілюють позиції ЗСУ на сході Курилівки. Раніше там базувалися ЗС РФ. Населений пункт, уточнили в ISW, розташований на південному сході від Куп’янська.

“Оцінка російських проникнень: відео, опубліковані 24 листопада, показують, як українські військовослужбовці завдають ударів по російських позиціях у лісистій місцевості вздовж автомагістралі Т-21-04 Вовчанськ-Чугуїв від Синельникового. Це не змінило передній край зони бойових дій”, – уточнили в Інституті вивчення війни.

Також, за інформацією експертів, СОУ, ймовірно, змогли дещо просунутися на Борівському напрямку.

“Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 26 листопада, свідчать про те, що українські війська нещодавно утримували передові позиції в центральній Богуславці (на північ від Борової) – районі, де, за попередніми даними російських джерел, зберігалася присутність російських військ”, – додали в ISW.