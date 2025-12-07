Live

Новости Харькова – главное за 7 декабря: обстрелы и ситуация на фронте

Происшествия 09:05   07.12.2025
Елена Нагорная
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

9:05

О попадании в землю в Киевском районе Харькова российского БпЛА сообщил в сводке за минувшие сутки начальник ХОВА Олег Синегубов

Кроме Харькова, по его данным, накануне под ударами противника были три населенных пункта области. Россияне применили БпЛА типа «Герань-2», БпЛА типа «Молния», FPV-дрон, а также четыре БпЛА, тип которых устанавливают.

В результате обстрелов в селе Ватутино Харьковского района повреждено общежитие, а в селе Бугаевка Чугуевского района – частный дом.

8:35

Пятнадцать раз атаковали российские военные на Харьковщине за прошедшие сутки

Как сообщает Генштаб ВСУ, на Южно-Слобожанском направлении украинские войска остановили шесть атак противника в районах Волчанска, Синельниково и в сторону Избицкого и Колодезного.

На Купянском направлении было девять атак россиян. Оборонцы отбили штурмы противника в направлениях населенных пунктов Петропавловка, Песчаное и Колесниковка.

8:05

ISW располагает доказательствами, что по состоянию на 6 декабря войска РФ продвинулись примерно на 36% территории Волчанска

Это ответ Института изучения войны на заявления военных блогеров из РФ, что россияне захватили село Лиман и контролируют 80% Волчанска.

Спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов 5 декабря сообщил, что украинские войска продолжают удерживать позиции на юге и западе Волчанска, а вблизи города силы РФ используют для атак плохую погоду, которая затрудняет операции украинских БпЛА.

Что касается Купянского направления, то ISW не подтверждает заявление российского военного блогера о продвижении солдат РФ в центральной части Тищенковки и вдоль железной дороги к востоку от Песчаного. Блогер, связанный с Кремлем, заявил, что украинские войска продолжают контрнаступление в Купянске и что ситуация для российских войск «остается сложной».

Автор: Елена Нагорная
