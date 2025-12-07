Live

Новини Харкова – головне за 7 грудня: обстріли та ситуація на фронті

07.12.2025
Олена Нагорна
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

Про влучання в землю в Київському районі Харкова російського БпЛА повідомив у зведенні за минулу добу начальник ХОВА Олег Синєгубов

Окрім Харкова, за його даними, напередодні під ударами супротивника були три населені пункти області. Росіяни застосували БпЛА типу «Герань-2», БпЛА типу «Молния», FPV-дрон, а також чотири БпЛА, тип яких встановлюють.

Внаслідок обстрілів у селі Ватутіне Харківському районі пошкоджений гуртожиток, а в селі Бугаївка Чугуївського району – приватний будинок.

П’ятнадцять разів атакували російські військові на Харківщині минулої доби

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, на Південно-Слобожанському напрямку українські війська зупинили шість атак супротивника в районах Вовчанська, Синельникового та у бік Ізбицького й Колодязного. 

На Куп’янському напрямку було дев’ять атак росіян. Оборонці відбили штурмові дії супротивника у напрямках населених пунктів Петропавлівка, Піщане та Колісниківка.

ISW має докази, що станом на 6 грудня війська РФ просунулися приблизно на 36% території Вовчанська

Це відповідь Інституту вивчення війни на заяви військових блогерів із РФ, що росіяни захопили село Лиман та контролюють 80% Вовчанська.

Спікер Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов 5 грудня повідомив, що українські війська продовжують утримувати позиції на півдні та заході Вовчанська, а поблизу міста сили РФ використовують для атак погану погоду, яка ускладнює операції українських БпЛА.

Що стосується Куп’янського напрямку, то ISW не підтверджує заяву російського військового блогера про просування солдатів РФ в центральній частині Тищенківки та вздовж залізниці на схід від Піщаного. Блогер, пов’язаний з Кремлем, заявив, що українські війська продовжують контрнаступ у Куп’янську і що ситуація для російських військ «залишається складною».

