Новини Харкова – головне за 7 грудня: обстріли та ситуація на фронті
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
9:05
Про влучання в землю в Київському районі Харкова російського БпЛА повідомив у зведенні за минулу добу начальник ХОВА Олег Синєгубов
Окрім Харкова, за його даними, напередодні під ударами супротивника були три населені пункти області. Росіяни застосували БпЛА типу «Герань-2», БпЛА типу «Молния», FPV-дрон, а також чотири БпЛА, тип яких встановлюють.
Внаслідок обстрілів у селі Ватутіне Харківському районі пошкоджений гуртожиток, а в селі Бугаївка Чугуївського району – приватний будинок.
8:35
П’ятнадцять разів атакували російські військові на Харківщині минулої доби
Як повідомляє Генштаб ЗСУ, на Південно-Слобожанському напрямку українські війська зупинили шість атак супротивника в районах Вовчанська, Синельникового та у бік Ізбицького й Колодязного.
На Куп’янському напрямку було дев’ять атак росіян. Оборонці відбили штурмові дії супротивника у напрямках населених пунктів Петропавлівка, Піщане та Колісниківка.
8:05
ISW має докази, що станом на 6 грудня війська РФ просунулися приблизно на 36% території Вовчанська
Це відповідь Інституту вивчення війни на заяви військових блогерів із РФ, що росіяни захопили село Лиман та контролюють 80% Вовчанська.
Спікер Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов 5 грудня повідомив, що українські війська продовжують утримувати позиції на півдні та заході Вовчанська, а поблизу міста сили РФ використовують для атак погану погоду, яка ускладнює операції українських БпЛА.
Що стосується Куп’янського напрямку, то ISW не підтверджує заяву російського військового блогера про просування солдатів РФ в центральній частині Тищенківки та вздовж залізниці на схід від Піщаного. Блогер, пов’язаний з Кремлем, заявив, що українські війська продовжують контрнаступ у Куп’янську і що ситуація для російських військ «залишається складною».
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: головні новини, новини Харкова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Новини Харкова – головне за 7 грудня: обстріли та ситуація на фронті», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 7 Грудня 2025 в 09:05;