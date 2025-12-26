Новости Харькова — главное за 26 декабря: как прошла ночь
Фото: Василий Голосный
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
07:18
Ночью враг запускал КАБы на Харьковщину
Тревога прозвучала в Харькове и области в 03:50. По информации Воздушных сил ВСУ, россияне начали запускать на Харьковщину КАБы.
Информации о взрывах и «прилетах» в регионе не было. Тревога длилась до 04:33 – все это время о новых угрозах украинские защитники не сообщали. Однако сразу после отбоя беспилотники начали атаковать Шостку на Сумщине. БпЛА враг запускал также в сторону Черниговской области, а также Киева. По состоянию на 07:18 в Харькове и области «тихо».
Дата публикации материала: 26 декабря 2025 в 07:19