Новости Харькова — главное за 26 декабря: как прошла ночь

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

07:18

Ночью враг запускал КАБы на Харьковщину

Тревога прозвучала в Харькове и области в 03:50. По информации Воздушных сил ВСУ, россияне начали запускать на Харьковщину КАБы.

Информации о взрывах и «прилетах» в регионе не было. Тревога длилась до 04:33 – все это время о новых угрозах украинские защитники не сообщали. Однако сразу после отбоя беспилотники начали атаковать Шостку на Сумщине. БпЛА враг запускал также в сторону Черниговской области, а также Киева. По состоянию на 07:18 в Харькове и области «тихо».