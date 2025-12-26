Live

Новости Харькова — главное за 26 декабря: как прошла ночь

Общество 07:19   26.12.2025
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова — главное за 26 декабря: как прошла ночь Фото: Василий Голосный

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

07:18

Ночью враг запускал КАБы на Харьковщину

Тревога прозвучала в Харькове и области в 03:50. По информации Воздушных сил ВСУ, россияне начали запускать на Харьковщину КАБы.

Информации о взрывах и «прилетах» в регионе не было. Тревога длилась до 04:33 – все это время о новых угрозах украинские защитники не сообщали. Однако сразу после отбоя беспилотники начали атаковать Шостку на Сумщине. БпЛА враг запускал также в сторону Черниговской области, а также Киева. По состоянию на 07:18 в Харькове и области «тихо».

Читайте также: Сегодня 26 декабря 2025: какой праздник и день в истории

Автор: Николь Костенко-Лагутина
