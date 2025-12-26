Новини Харкова — головне за 26 грудня: як минула ніч
Фото: Василь Голосний
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
07:18
Вночі ворог запускав КАБи на Харківщину
Тривога пролунала в Харкові та області о 03:50. За інформацією Повітряних сил ЗСУ, росіяни почали запускати на Харківщину КАБи.
Інформації про вибухи та “прильоти” в регіоні не було. Тривога тривала до 04:33 – весь цей час про нові загрози українські захисники не повідомляли. Однак одразу після відбою безпілотники почали атакувати Шостку на Сумщині. БпЛА ворог запускав також у бік Чернігівської області та Києва. Станом на 07:18 у Харкові та області “тихо”.
Читайте також: Сьогодні 26 грудня 2025 року: яке свято і день в історії
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Україна, Фронт, Харків; Теги: головні новини, новини, тревоги, Харків, хроника;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Новини Харкова — головне за 26 грудня: як минула ніч», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 26 Грудня 2025 в 07:19;