Новини Харкова — головне за 26 грудня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:18

Вночі ворог запускав КАБи на Харківщину

Тривога пролунала в Харкові та області о 03:50. За інформацією Повітряних сил ЗСУ, росіяни почали запускати на Харківщину КАБи.

Інформації про вибухи та “прильоти” в регіоні не було. Тривога тривала до 04:33 – весь цей час про нові загрози українські захисники не повідомляли. Однак одразу після відбою безпілотники почали атакувати Шостку на Сумщині. БпЛА ворог запускав також у бік Чернігівської області та Києва. Станом на 07:18 у Харкові та області “тихо”.