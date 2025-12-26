Live

Новини Харкова — головне за 26 грудня: як минула ніч

Суспільство 07:19   26.12.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова — головне за 26 грудня: як минула ніч Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:18

Вночі ворог запускав КАБи на Харківщину

Тривога пролунала в Харкові та області о 03:50. За інформацією Повітряних сил ЗСУ, росіяни почали запускати на Харківщину КАБи.

Інформації про вибухи та “прильоти” в регіоні не було. Тривога тривала до 04:33 – весь цей час про нові загрози українські захисники не повідомляли. Однак одразу після відбою безпілотники почали атакувати Шостку на Сумщині. БпЛА ворог запускав також у бік Чернігівської області та Києва. Станом на 07:18 у Харкові та області “тихо”.

Читайте також: Сьогодні 26 грудня 2025 року: яке свято і день в історії

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Новини Харкова — головне за 26 грудня: як минула ніч
Новини Харкова — головне за 26 грудня: як минула ніч
26.12.2025, 07:19
Сьогодні 26 грудня 2025: яке свято та день в історії
Сьогодні 26 грудня 2025: яке свято та день в історії
26.12.2025, 06:00
Сніжна стихія накриє Харків і область 26 грудня – прогноз погоди
Сніжна стихія накриє Харків і область 26 грудня – прогноз погоди
25.12.2025, 20:00
Парад різдвяних трамваїв відбувся в центрі Харкова (фото, відео)
Парад різдвяних трамваїв відбувся в центрі Харкова (фото, відео)
25.12.2025, 21:31
Харківщину замете снігом, «різдвяні» обстріли – підсумки 25 грудня
Харківщину замете снігом, «різдвяні» обстріли – підсумки 25 грудня
25.12.2025, 23:00
Харківщина — з бюджетом на 2026 рік: що ще ухвалили на сесії облради
Харківщина — з бюджетом на 2026 рік: що ще ухвалили на сесії облради
25.12.2025, 20:42

Новини за темою:

25.12.2025
Харківщину замете снігом, «різдвяні» обстріли – підсумки 25 грудня
25.12.2025
Новини Харкова — головне за 25 грудня: Різдво, готуються до снігопаду
24.12.2025
Харків мерзне: «прилетіло» по ключовій ТЕЦ – підсумки 24 грудня
24.12.2025
Новини Харкова — головне за 24 грудня: удари по ТЕЦ й інших критичних об’єктах
23.12.2025
Масований удар і загроза блекауту на свята – підсумки 23 грудня (відео)


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Новини Харкова — головне за 26 грудня: як минула ніч», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 26 Грудня 2025 в 07:19;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".