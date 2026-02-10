Новости Харькова — главное за 10 февраля: как прошла ночь
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:18
Тревога в Харькове и области звучит с ночи
Тревогу в Харькове объявили в 00:04 – на регион полетели росийские БпЛА, сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Вскоре некоторые жители Харькова слышали взрыв. Информации о «прилете» не было. Вероятно, в пригороде сработала ПВО. После чего украинские защитники еще несколько раз фиксировали беспилотники, летящие в сторону города. Отбой дали в 02:04. А уже в 02:31 тревогу возобновили – на Харьковщину вновь полетели дроны. В 03:10 прозвучал отбой тревоги в Харькове. Однако вскоре на регион полетели КАБы.
До утра на область периодически летели КАБы и беспилотники, тревога в Харькове звучит с 03:45.
Читайте также: Сегодня 10 февраля 2026: какой праздник и день в истории
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: главные новости, новости, Харьков, хроника;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Новости Харькова — главное за 10 февраля: как прошла ночь», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 10 февраля 2026 в 07:18;