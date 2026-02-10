Live

Новости Харькова — главное за 10 февраля: как прошла ночь

Общество 07:18   10.02.2026
Николь Костенко-Лагутина
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:18

Тревога в Харькове и области звучит с ночи

Тревогу в Харькове объявили в 00:04 – на регион полетели росийские БпЛА, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Вскоре некоторые жители Харькова слышали взрыв. Информации о «прилете» не было. Вероятно, в пригороде сработала ПВО. После чего украинские защитники еще несколько раз фиксировали беспилотники, летящие в сторону города. Отбой дали в 02:04. А уже в 02:31 тревогу возобновили – на Харьковщину вновь полетели дроны. В 03:10 прозвучал отбой тревоги в Харькове. Однако вскоре на регион полетели КАБы.

До утра на область периодически летели КАБы и беспилотники, тревога в Харькове звучит с 03:45.

Автор: Николь Костенко-Лагутина




