Новини Харкова — головне за 10 лютого: як минула ніч
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
07:18
Тривога у Харкові та області звучить з ночі
Тривогу в Харкові оголосили о 00:04 – на регіон полетіли російські БпЛА, повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Невдовзі деякі мешканці Харкова чули вибух. Інформації про “приліт” не було. Ймовірно, у передмісті спрацювала ППО. Після чого українські захисники ще кілька разів фіксували безпілотники, що летіли в бік міста. Відбій дали о 02:04. А вже о 02:31 тривогу відновили – на Харківщину знову полетіли дрони. О 03:10 пролунав відбій тривоги в Харкові. Проте невдовзі на регіон полетіли КАБи.
До ранку на область періодично летіли авіабомби та безпілотники, тривога в Харкові звучить із 03:45.
