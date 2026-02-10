Live

Новини Харкова — головне за 10 лютого: як минула ніч

Події 07:18   10.02.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова — головне за 10 лютого: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:18

Тривога у Харкові та області звучить з ночі

Тривогу в Харкові оголосили о 00:04 – на регіон полетіли російські БпЛА, повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Невдовзі деякі мешканці Харкова чули вибух. Інформації про “приліт” не було. Ймовірно, у передмісті спрацювала ППО. Після чого українські захисники ще кілька разів фіксували безпілотники, що летіли в бік міста. Відбій дали о 02:04. А вже о 02:31 тривогу відновили – на Харківщину знову полетіли дрони. О 03:10 пролунав відбій тривоги в Харкові. Проте невдовзі на регіон полетіли КАБи.

До ранку на область періодично летіли авіабомби та безпілотники, тривога в Харкові звучить із 03:45.

Читайте також: Сьогодні 10 лютого 2026: яке свято та день в історії

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Новини Харкова — головне за 10 лютого: як минула ніч
Новини Харкова — головне за 10 лютого: як минула ніч
10.02.2026, 07:18
Сьогодні 10 лютого 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 10 лютого 2026: яке свято та день в історії
10.02.2026, 06:00
Вибух у Харкові: Терехов підтвердив «приліт» БпЛА «Молния» біля будинків
Вибух у Харкові: Терехов підтвердив «приліт» БпЛА «Молния» біля будинків
09.02.2026, 22:48
Як відключатимуть світло в Харківській області 10 лютого – графік
Як відключатимуть світло в Харківській області 10 лютого – графік
09.02.2026, 19:47
Новини Харкова — головне за 9 лютого: РФ просунулась, удари по місту
Новини Харкова — головне за 9 лютого: РФ просунулась, удари по місту
09.02.2026, 22:42
Загинули хлопчик і його мама на Харківщині, йде потепління – підсумки 9 лютого
Загинули хлопчик і його мама на Харківщині, йде потепління – підсумки 9 лютого
09.02.2026, 23:00

Новини за темою:

09.02.2026
Загинули хлопчик і його мама на Харківщині, йде потепління – підсумки 9 лютого
09.02.2026
Новини Харкова — головне за 9 лютого: РФ просунулась, удари по місту
08.02.2026
Новини Харкова — головне 8 лютого: ситуація на фронті, пожежа в місті
07.02.2026
Новини Харкова — головне 7 лютого: удар БпЛА, аварійні відключення
06.02.2026
Харків по 14 годин на добу без світла; Сирський про фронт – підсумки 6 лютого


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Новини Харкова — головне за 10 лютого: як минула ніч», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 10 Лютого 2026 в 07:18;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".