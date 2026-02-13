Live

Новости Харькова — главное за 13 февраля: пострадавшие от обстрелов, пожары

Происшествия 18:36   13.02.2026
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова — главное за 13 февраля: пострадавшие от обстрелов, пожары

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

18:36

Российские FPV-дроны утром массированно атаковали приграничье Харьковщины

В Дергачевской громаде около 9:00 дрон атаковал гражданский автомобиль, который двигался из Новой Казачьей в сторону Слатино. В машине было трое местных – двое мужчин и женщина. К счастью, водитель успел вовремя маневрировать, люди выскочили из автомобиля и остались невредимыми, сообщает начальник ГВА Вячеслав Задоренко.

Около 11:00 сразу несколько БпЛА нанесли удары по жилому кварталу в Прудянке, уничтожив автомобиль и повредив не менее пяти частных домов. Люди успели спрятаться и не пострадали.

Последствия удара по Дергачевской громаде

В Золочевской громаде, как рассказал МГ «Объектив» глава ПВА Виктор Коваленко, российские войска артиллерией и FPV-дронами атаковали село Клиново-Новоселовка. Там уничтожен частный дом, повреждены два дома, хозяйственные постройки и энергосети. Обошлось без пострадавших.

Фото Виктора Коваленко

16:45

Где сегодня атаковали оккупанты на Харьковщине, сообщил Генштаб ВСУ в сводке на 16:00

На Южно-Слобожанском направлении противник пять раз атаковал в районах населенных пунктов Волчанск, Лиман и в сторону Охримовки. Один бой продолжается.

На Купянском направлении вражеских наступательных действий не зафиксировано.

15:34

47-летнего мужчину на Харьковщине подозревают в убийстве 75-летней матери

В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что 11 февраля в Валки между мужчиной и его матерью, с которой он проживал, возник конфликт.

«Во время ссоры он несколько раз ударил женщину кулаками по голове, а когда она упала на пол — продолжил бить ногами по туловищу», — рассказали правоохранители.

Потерпевшая получила тяжелые травмы. На следующий день женщина умерла в больнице.

Фигуранту вручили подозрение в умышленном тяжком телесном повреждении, повлекшем смерть потерпевшей (ч. 2 ст. 121 УКУ). Ему уже избрали меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога.

убил мать на Харьковщине
Фото: Харьковская областная прокуратура

13:45

Спортзал одного из вузов горел утром в Харькове: известна причина пожара

Сообщения о пожаре в здании спортивного манежа одного из вузов в Киевском районе спасатели получили сегодня в 10:04, рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

«Горел утеплитель под облицовкой на площади 40 м кв», — отметили в ГСЧС.

В 11:07 возгорание локализовали, в 12:57 — полностью потушили. Предварительно, причина пожара — короткое замыкание электросети.

пожар в Харькове
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
пожар в Харькове
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

12:38

«Отказались от атаки»: трое оккупантов сдались в плен на Харьковщине

Как рассказал спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов, на Южно-Слобожанском враг продолжает попытки пересечь госграницу и инфильтрировать личный состав в направлении Охримовки.

«На Великобурлукском направлении противник атаковал позиции в Колодезном. По оккупантам нанесено огневое поражение, из-за чего они отказались от атаки. Три оккупанта сдались в плен», — отметили в Группировке.

Там отметили, что Силы обороны наносят россиянам поражение живой силе и технике, и срывают попытки продвинуться вглубь территории Украины.

Видео: Группировка объединенных сил

11:29

В 09:00 российские войска ударили по Золочеву БпЛА «Молния»

«В результате попадания частично поврежден частный дом и линии электропередач. Без пострадавших», — рассказал МГ «Объектив» начальник Золочевской ПВА Виктор Коваленко.

Обстрел Золочевщины 13 февраля
Фото: Виктор Коваленко

08:54

Спустя пять дней стало известно о гибели двоих жителей Харьковщины

В течение минувших суток россияне ударили по десяти населенным пунктам Харьковщины. В результате атак есть погибшая, четверо людей пострадали, передает начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В с. Рассоховатое Куньевской громады погибла 66-летняя женщина, пострадала 45-летняя женщина; в пос. Золочев пострадали 67-летняя женщина и 8-летняя девочка; в с. Осиново Купянской громады пострадал 51-летний мужчина. Также медики оказали помощь 44-летней и 47-летней женщинам, которые 11 февраля пострадали в результате обстрела в Барвенково. Кроме того, стало известно, что 8 февраля в результате обстрела в с. Новоосиново Куриловской громады погибли 89-летний мужчина и 83-летняя женщина», – написал Синегубов.

По области ударило такое вооружение:

  • семь КАБов;
  • шесть БпЛА типа «Герань-2»;
  • четыре fpv-дрона;
  • БпЛА (тип устанавливается).

Из-за обстрелов в Богодуховском районе повреждены девять частных домов, автошкола, авто и электросети, в Купянском – под ударом оказались частные домовладения.

«В Изюмском районе поврежден автомобиль (поселок Боровая), грузовой автомобиль (с. Оскол), частный дом (с. Рассоховатое); в Харьковском районе поврежден частный дом (с. Новая Казачья); в Чугуевском районе повреждено хозяйственное сооружение, автомобиль (с. Вишневое)», – добавил начальник ХОВА.

07:58

За сутки в Харькове двое пострадавших из-за бытовых пожаров – ГСЧС

В течение минувших суток на Харьковщине было 17 пожаров. При этом ни одного возгорания из-за российских ударов не зафиксировали, передают в облуправлении ГСЧС. Есть информация о двух пострадавших из-за бытовых пожаров. Так вначале горела квартира на третьем этаже в 16-этажке в Салтовском районе города. Огонь охватил 25 квадратных метров. Чтобы спастись, мужчина 1987 года рождения выпрыгнул из окна, однако он получил травмы и отправился в больницу. Причину возникновения возгорания еще устанавливают.

«Днем в 15:37 произошел пожар в Холодногорском районе Харькова. Горела кровля жилого дома на площади пожара 50 квадратных метров. На пожаре пострадала женщина, 1973 года, она получила ожоги лица 1-й степени. Причина возникновения пожара – попадание малокалорийного источника зажигания на горючий материал», – добавили в ГСЧС.

07:20

Один раз звучала тревога этой ночью в Харькове

Тревогу в Харькове объявляли ночью лишь один раз. В 03:39 город «покраснел». Тем временем в Воздушных силах ВСУ проинформировали, что на регион летят КАБы. Пуски управляемых авиационных бомб зафиксировали в сторону севера Харьковщины.

Прямой угрозы для города на было, отметили мониторинговые ТГ-каналы. Отбой тревоги для города дали в 03:54. После этого на Харьковщину полетели российские БпЛА. По состоянию на 07:18 в Харькове и области – без новых угроз.

Читайте также: Сегодня 13 февраля 2026: какой праздник и день в истории

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова — главное за 13 февраля: пострадавшие от обстрелов, пожары
Новости Харькова — главное за 13 февраля: пострадавшие от обстрелов, пожары
13.02.2026, 18:36
Харьковчане без света по 15-19 часов: Терехов обратился к Шмыгалю, что требует
Харьковчане без света по 15-19 часов: Терехов обратился к Шмыгалю, что требует
11.02.2026, 14:17
Как будут отключать свет в Харьковской области 13 февраля – график
Как будут отключать свет в Харьковской области 13 февраля – график
12.02.2026, 22:04
Почему в Харькове отключают свет в домах, где нет тепла — объяснение облэнерго
Почему в Харькове отключают свет в домах, где нет тепла — объяснение облэнерго
11.02.2026, 21:33
Харьковчанин развращал падчерицу и хранил обнаженные фото ребенка – следствие
Харьковчанин развращал падчерицу и хранил обнаженные фото ребенка – следствие
13.02.2026, 16:15
Первый подземный детсад Харькова: сколько могут переплатить, посчитал ХАЦ
Первый подземный детсад Харькова: сколько могут переплатить, посчитал ХАЦ
13.02.2026, 19:46

Новости по теме:

12.02.2026
Куда делось электричество Харькова, худшая ночь Лозовой — итоги 12 февраля
12.02.2026
Новости Харькова — главное за 12 февраля: ситуация со светом, атака на Лозовую
11.02.2026
Терехов требует света для Харькова, трагедия в Богодухове — итоги 11 февраля
11.02.2026
Новости Харькова — главное 11 февраля: трагедия в Богодухове, Терехов про свет
10.02.2026
«Мертвые души» и мобилизация, «крот» в ВСУ на Харьковщине — итоги 10 февраля


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Новости Харькова — главное за 13 февраля: пострадавшие от обстрелов, пожары», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 13 февраля 2026 в 18:36;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".