Новости Харькова — главное за 13 февраля: пострадавшие от обстрелов, пожары

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

18:36

Российские FPV-дроны утром массированно атаковали приграничье Харьковщины

В Дергачевской громаде около 9:00 дрон атаковал гражданский автомобиль, который двигался из Новой Казачьей в сторону Слатино. В машине было трое местных – двое мужчин и женщина. К счастью, водитель успел вовремя маневрировать, люди выскочили из автомобиля и остались невредимыми, сообщает начальник ГВА Вячеслав Задоренко.

Около 11:00 сразу несколько БпЛА нанесли удары по жилому кварталу в Прудянке, уничтожив автомобиль и повредив не менее пяти частных домов. Люди успели спрятаться и не пострадали.

В Золочевской громаде, как рассказал МГ «Объектив» глава ПВА Виктор Коваленко, российские войска артиллерией и FPV-дронами атаковали село Клиново-Новоселовка. Там уничтожен частный дом, повреждены два дома, хозяйственные постройки и энергосети. Обошлось без пострадавших.

16:45

Где сегодня атаковали оккупанты на Харьковщине, сообщил Генштаб ВСУ в сводке на 16:00

На Южно-Слобожанском направлении противник пять раз атаковал в районах населенных пунктов Волчанск, Лиман и в сторону Охримовки. Один бой продолжается.

На Купянском направлении вражеских наступательных действий не зафиксировано.

15:34

47-летнего мужчину на Харьковщине подозревают в убийстве 75-летней матери

В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что 11 февраля в Валки между мужчиной и его матерью, с которой он проживал, возник конфликт.

«Во время ссоры он несколько раз ударил женщину кулаками по голове, а когда она упала на пол — продолжил бить ногами по туловищу», — рассказали правоохранители.

Потерпевшая получила тяжелые травмы. На следующий день женщина умерла в больнице.

Фигуранту вручили подозрение в умышленном тяжком телесном повреждении, повлекшем смерть потерпевшей (ч. 2 ст. 121 УКУ). Ему уже избрали меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога.

13:45

Спортзал одного из вузов горел утром в Харькове: известна причина пожара

Сообщения о пожаре в здании спортивного манежа одного из вузов в Киевском районе спасатели получили сегодня в 10:04, рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

«Горел утеплитель под облицовкой на площади 40 м кв», — отметили в ГСЧС.

В 11:07 возгорание локализовали, в 12:57 — полностью потушили. Предварительно, причина пожара — короткое замыкание электросети.

12:38

«Отказались от атаки»: трое оккупантов сдались в плен на Харьковщине

Как рассказал спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов, на Южно-Слобожанском враг продолжает попытки пересечь госграницу и инфильтрировать личный состав в направлении Охримовки.

«На Великобурлукском направлении противник атаковал позиции в Колодезном. По оккупантам нанесено огневое поражение, из-за чего они отказались от атаки. Три оккупанта сдались в плен», — отметили в Группировке.

Там отметили, что Силы обороны наносят россиянам поражение живой силе и технике, и срывают попытки продвинуться вглубь территории Украины.

Видео: Группировка объединенных сил

11:29

В 09:00 российские войска ударили по Золочеву БпЛА «Молния»

«В результате попадания частично поврежден частный дом и линии электропередач. Без пострадавших», — рассказал МГ «Объектив» начальник Золочевской ПВА Виктор Коваленко.

08:54

Спустя пять дней стало известно о гибели двоих жителей Харьковщины

В течение минувших суток россияне ударили по десяти населенным пунктам Харьковщины. В результате атак есть погибшая, четверо людей пострадали, передает начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В с. Рассоховатое Куньевской громады погибла 66-летняя женщина, пострадала 45-летняя женщина; в пос. Золочев пострадали 67-летняя женщина и 8-летняя девочка; в с. Осиново Купянской громады пострадал 51-летний мужчина. Также медики оказали помощь 44-летней и 47-летней женщинам, которые 11 февраля пострадали в результате обстрела в Барвенково. Кроме того, стало известно, что 8 февраля в результате обстрела в с. Новоосиново Куриловской громады погибли 89-летний мужчина и 83-летняя женщина», – написал Синегубов.

По области ударило такое вооружение:

семь КАБов;

шесть БпЛА типа «Герань-2»;

четыре fpv-дрона;

БпЛА (тип устанавливается).

Из-за обстрелов в Богодуховском районе повреждены девять частных домов, автошкола, авто и электросети, в Купянском – под ударом оказались частные домовладения.

«В Изюмском районе поврежден автомобиль (поселок Боровая), грузовой автомобиль (с. Оскол), частный дом (с. Рассоховатое); в Харьковском районе поврежден частный дом (с. Новая Казачья); в Чугуевском районе повреждено хозяйственное сооружение, автомобиль (с. Вишневое)», – добавил начальник ХОВА.

07:58

За сутки в Харькове двое пострадавших из-за бытовых пожаров – ГСЧС

В течение минувших суток на Харьковщине было 17 пожаров. При этом ни одного возгорания из-за российских ударов не зафиксировали, передают в облуправлении ГСЧС. Есть информация о двух пострадавших из-за бытовых пожаров. Так вначале горела квартира на третьем этаже в 16-этажке в Салтовском районе города. Огонь охватил 25 квадратных метров. Чтобы спастись, мужчина 1987 года рождения выпрыгнул из окна, однако он получил травмы и отправился в больницу. Причину возникновения возгорания еще устанавливают.

«Днем в 15:37 произошел пожар в Холодногорском районе Харькова. Горела кровля жилого дома на площади пожара 50 квадратных метров. На пожаре пострадала женщина, 1973 года, она получила ожоги лица 1-й степени. Причина возникновения пожара – попадание малокалорийного источника зажигания на горючий материал», – добавили в ГСЧС.

07:20

Один раз звучала тревога этой ночью в Харькове

Тревогу в Харькове объявляли ночью лишь один раз. В 03:39 город «покраснел». Тем временем в Воздушных силах ВСУ проинформировали, что на регион летят КАБы. Пуски управляемых авиационных бомб зафиксировали в сторону севера Харьковщины.

Прямой угрозы для города на было, отметили мониторинговые ТГ-каналы. Отбой тревоги для города дали в 03:54. После этого на Харьковщину полетели российские БпЛА. По состоянию на 07:18 в Харькове и области – без новых угроз.