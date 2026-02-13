Новини Харкова — головне за 13 лютого: постраждалі через обстріли, пожежі

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

18:36

Російські FPV-дрони вранці масовано атакували прикордоння Харківщини

У Дергачівській громаді близько 9:00 дрон атакував цивільний автомобіль, який рухався із Нової Козачої у бік Слатиного. У машині було троє місцевих – двоє чоловіків та жінка. На щастя, водій встиг вчасно маневрувати, люди вискочили з автомобіля та залишилися неушкодженими, повідомляє начальник МВА Вячеслав Задоренко.

Близько 11:00 одразу кілька БпЛА завдали ударів по житловому кварталу у Прудянці, знищивши автомобіль та пошкодивши щонайменше п’ять приватних будинків. Люди встигли сховатися та не постраждали.

16:45

Де сьогодні атакували окупанти на Харківщині, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00

На Південно-Слобожанському напрямку противник п’ять разів атакував у районах населених пунктів Вовчанськ, Лиман та у бік Охрімівки. Один бій триває.

На Куп’янському напрямку наразі ворожих наступальних дій не зафіксовано.

15:34

47-річного чоловіка на Харківщині підозрюють у вбивстві 75-річної матері

У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що 11 лютого у місті Валки між чоловіком та його матір’ю, з якою він проживав, виник конфлікт.

«Під час сварки він кілька разів ударив жінку кулаками по голові, а коли вона впала на підлогу — продовжив бити ногами по тулубу», – розповіли правоохоронці.

Потерпіла отримала тяжкі травми. Наступного дня жінка померла у лікарні.

Фігуранту вручили підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, що спричинило смерть потерпілої (ч. 2 ст. 121 ККУ). Йому вже обрали запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

13:45

Спортзал одного з вишів горів вранці у Харкові: відома причина пожежі

Повідомлення про пожежу в будівлі спортивного манежу одного з вишів у Київському районі рятувальники отримали сьогодні о 10:04, розповіли у ГУ ДСНС в Харківській області.

«Горів утеплювач під облицюванням на площі 40 м кв», – зазначили у ДСНС.

Об 11:07 загоряння локалізували, о 12:57 – повністю загасили. Попередньо, причина виникнення пожежі — коротке замикання електромережі.

12:38

«Відмовились від атаки»: троє окупантів здалися в полон на Харківщині

Як розповів речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов, на Південно-Слобожанському ворог продовжує спроби перетнути держкордон й інфільтрувати особовий склад у напрямку Охрімівки.

«На Великобурлуцькому напрямку противник атакував позиції в Колодязному. По окупантах нанесено вогневе ураження, через що вони відмовилися від атаки. Три окупанти здалися в полон», – зазначили в Угрупованні.

Там зазначили, що Сили оборони завдають росіянам втрат у живій силі й техніці та зривають спроби просунутися вглиб території України.

Відео: Угруповання об’єднаних сил

11:29

О 09:00 російські війська ударили по Золочеву БпЛА «Молнія»

«Внаслідок влучання частково пошкоджено приватний будинок та лінії електропередач. Без постраждалих», – розповів МГ «Обʼєктив» начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко.

08:54

Через п’ять днів стало відомо про загибель двох мешканців Харківщини

Упродовж минулої доби росіяни вдарили по десяти населених пунктах Харківщини. Внаслідок атак є загибла, четверо людей постраждали, передає начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“У с. Розсохувате Куньєвської громади загинула 66-річна жінка, постраждала 45-річна жінка; у сел. Золочів постраждали 67-річна жінка і 8-річна дівчинка; у с. Осинове Куп’янської громади постраждав 51-річний чоловік. Також медики надали допомогу 44-річній і 47-річній жінкам, які 11 лютого постраждали внаслідок обстрілу в м. Барвінкове. Крім того стало відомо, що 8 лютого внаслідок обстрілу в с. Новоосинове Курилівської громади загинули 89-річний чоловік і 83-річна жінка”, – зазначив Синєгубов.

По області вдарило таке озброєння:

сім КАБів;

шість БпЛА типу “Герань-2”;

чотири fpv-дрони;

БпЛА (тип встановлюється).

Через обстріли в Богодухівському районі пошкоджені дев’ять приватних будинків, автошкола, авто та електромережі, у Куп’янському – під ударом опинилися приватні домоволодіння.

“В Ізюмському районі пошкоджено автомобіль (сел. Борова), вантажний автомобіль (с. Оскіл), приватний будинок (с. Розсохувате); у Харківському районі пошкоджено приватний будинок (с. Нова Козача); у Чугуївському районі пошкоджено господарчу споруду, автомобіль (с. Вишневе)“, – додав начальник ХОВА.

07:58

За добу в Харкові двоє постраждалих через побутові пожежі – ДСНС

Протягом минулої доби на Харківщині було 17 пожеж. При цьому жодного загоряння через російські удари не зафіксували, передають в облуправлінні ДСНС.

Є інформація про двох постраждалих через побутові пожежі. Так спочатку горіла квартира на третьому поверсі в 16-поверхівці в Салтівському районі міста. Вогонь охопив 25 метрів квадратних. Щоб врятуватися, чоловік 1987 року народження вистрибнув із вікна, проте він отримав травми та вирушив до лікарні. Причину виникнення загоряння ще встановлюють.

“Вдень о 15:37 сталася пожежа у Холодногірському районі міста Харкова. Горів дах житлового будинку на площі пожежі 50 м. кв. На пожежі постраждала жінка, 1973 року народження, вона отримала опіки обличчя 1-го ступеня. Причина виникнення пожежі – потрапляння малокалорійного джерела запалювання на горючий матеріал”, – додали у ДСНС.

07:20

Один раз лунала тривога цієї ночі в Харкові

Тривогу в Харкові оголошували вночі лише один раз. О 03:39 місто “почервоніло”. Тим часом у Повітряних силах ЗСУ поінформували, що на регіон летять КАБи. Пуски керованих авіаційних бомб зафіксували у бік півночі Харківщини.

Прямої загрози для міста не було, зазначали моніторингові ТГ-канали. Відбій тривоги для міста дали о 03:54. Після цього на Харківщину полетіли російські БпЛА. Станом на 07:18 у Харкові та області – без нових загроз.