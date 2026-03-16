Нашествие «шахедов» и смертельный подрыв на Харьковщине – итоги 16 марта

МГ «Объектив» напоминает главные новости 16 марта.

Нашествие «шахедов» в Харькове. Тревога и взрывы в городе раздаются в течение суток почти непрерывно. Ночью россияне атаковали двумя беспилотниками Киевский район города. А около 9:00 снова раздавались взрывы: прилетело в Шевченковском районе и на его границе с Киевским. По данным областной прокуратуры, один удар пришелся рядом с домами, другой – по открытой местности. Острый стресс пережил находившийся рядом мужчина 33 лет. В ГУ Нацполиции Харьковской области отметили: повреждена дорога, а также электросети. В комментарии МГ «Объектив» мэр Игорь Терехов добавил: враг снова целил по объектам энергетики. Из-за этого было частичное обесточивание. Днем российский «шахед» попал по гражданскому предприятию в Немышлянском районе. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил: пострадали трое мужчин. На этом террор не прекратился. Следующий беспилотник около 16:00 упал на Салтовке. По словам Терехова, к счастью «прилет» был по пустырю за жилыми домами. Так что обошлось без пострадавших.

Оккупанты продвинулись на Харьковщине. Об этом заявили аналитики проекта DeepState. Они скорректировали карту фронта на Купянском направлении, сообщив, что враг захватил новые территории в районе Песчаного. В последний раз линия фронта в Харьковской области менялась еще в феврале.

Отопительный сезон в Харькове завершать еще рано. Об этом заявил городской голова Игорь Терехов. Он отметил: «погода диктует то, что нужно продолжать». О прекращении теплоснабжения горожан предупредят заранее. При этом в случае появления соответствующего постановления Кабмина его выполнят.

В метро Харькова увеличили интервалы между поездами, сообщила пресс-служба КП «Харьковский метрополитен». Новый график введен в действие сегодня. Теперь по будням чаще всего интервал движения будет таким же, как в выходные – 20 минут. Исключение сделали для утренних часов пик – с 05:30 до 09:30 поезда будут прибывать каждые 10 минут. В мэрии перемены назвали временными. А их причина – значительный дефицит электроэнергии в Харькове. Изменения касаются только метро. Наземный электротранспорт работает по привычным графикам.

Смертельный подрыв на взрывном устройстве произошел днем ​​в селе Малые Проходы. Начальник Дергачевской МВА Вячеслав Задоренко проинформировал: погиб местный житель. Мужчине был 61 год. Какое именно взрывное устройство сработало, еще неизвестно, ведь доступ к этому пограничному населенному пункту затруднен. Задоренко отметил, что воздушное пространство в проходовском округе контролируют российские дроны. Дома и инфраструктура в основном разрушены. Несмотря на это, в Малых Проходах до сих пор проживают 11 человек.

МГ «Объектив» также сообщала 16 марта: