Нашестя «шахедів» і смертельний підрив на Харківщині – підсумки 16 березня

МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 16 березня.

Нашестя «шахедів» у Харкові. Тривога та вибухи в місті лунають протягом доби майже безперервно. Уночі росіяни атакували двома безпілотниками Київський район міста. А близько 9:00 знову лунали вибухи: прилетіло в Шевченківському районі та на його межі з Київським. За даними обласної прокуратури, один удар прийшовся поруч із будинками, інший – по відкритій місцевості. Гострий стрес пережив чоловік 33 років, який був поруч. У ГУ Нацполіції Харківщини відзначили: пошкоджена дорога, а також електромережі. У коментарі МГ «Об’єктив» мер Ігор Терехов додав: ворог знову цілив по об’єктах енергетики. Через це було часткове знеструмлення. Удень російський «шахед» поцілив по цивільному підприємству в Немишлянському районі. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив: постраждали троє чоловіків. На цьому терор не припинився. Наступний безпілотник близько 16:00 упав на Салтівці. За словами Терехова, на щастя «приліт» був по пустирю за житловими будинками. Тож обійшлося без постраждалих.

Окупанти просунулися на Харківщині. Про це заявили аналітики проєкту DeepState. Вони відкоригували мапу фронту на Куп’янському напрямку, повідомивши, що ворог захопив нові території в районі Піщаного. Востаннє лінія фронту в Харківській області змінювалася ще в лютому.

Опалювальний сезон у Харкові завершувати ще зарано. Це заявив міський голова Ігор Терехов. Він відзначив: «погода диктує те, що потрібно продовжувати». Про припинення теплопостачання містян попередять заздалегідь. При цьому в разі появи відповідної постанови Кабміну її виконають.

У метро Харкова збільшили інтервали між поїздами, повідомила пресслужба КП «Харківський метрополітен». Новий графік ввели в дію сьогодні. Тепер по буднях найчастіше інтервал руху буде таким само, як у вихідні – 20 хвилин. Виключення зробили для ранкових годин пік – із 05:30 по 09:30 поїзди прибуватимуть кожні 10 хвилин. У мерії зміни назвали тимчасовими. А їхньою причиною – значний дефіцит електроенергії в Харкові. Зміни стосуються тільки метро. Наземний електротранспорт працює за звичними графіками.

Смертельний підрив на вибуховому пристрої стався вдень у селі Малі Проходи. Начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко поінформував: загинув місцевий мешканець. Чоловіку був 61 рік. Який саме вибуховий пристрій спрацював, ще не відомо, адже доступ до цього прикордонного населеного пункту ускладнений. Задоренко відзначив, що повітряний простір у Проходівському окрузі контролюють російські дрони. Будинки та інфраструктура здебільшого зруйновані. Попри це в Малих Проходах досі проживають 11 людей.

