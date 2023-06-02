Военные объекты Белгорода — легитимные цели. Их уничтожат — Свитан
Из-под Белгорода российские военные обстреливают Харьков. Потому и Белгород, и военные объекты Белгорода являются легитимными военными целями. И все равно, что они находятся на российской территории. Они будут уничтожены. Потому что по-другому, если их не трогать, уничтожаются харьковчане, харьковская инфраструктура.
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- • Дата публикации материала: 2 июня 2023 в 11:04;
Корреспондент Роман Свитан, военный эксперт в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-под Белгорода российские военные обстреливают Харьков. Потому и Белгород, и военные объекты Белгорода являются легитимными военными целями. И все равно,…".