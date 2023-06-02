Военные объекты Белгорода — легитимные цели. Их уничтожат — Свитан

Из-под Белгорода российские военные обстреливают Харьков. Потому и Белгород, и военные объекты Белгорода являются легитимными военными целями. И все равно, что они находятся на российской территории. Они будут уничтожены. Потому что по-другому, если их не трогать, уничтожаются харьковчане, харьковская инфраструктура.