Військові об’єкти Бєлгорода – легітимні цілі. Їх знищать – Світан
З-під Бєлгорода російські військові обстрілюють Харків. Тому і Бєлгород, і військові об’єкти Бєлгорода є легітимними військовими цілями. І все одно, що вони перебувають на російській території. Вони будуть знищені. Бо інакше, якщо їх не чіпати, знищуються харків’яни, харківська інфраструктура.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Червня 2023 в 11:04;
Кореспондент Роман Світан, військовий експерт у цій статті розкриває тему новин про те, що "З-під Бєлгорода російські військові обстрілюють Харків. Тому і Бєлгород, і військові об’єкти Бєлгорода є легітимними військовими цілями. І все одно, що…".