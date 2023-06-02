Військові об’єкти Бєлгорода – легітимні цілі. Їх знищать – Світан

З-під Бєлгорода російські військові обстрілюють Харків. Тому і Бєлгород, і військові об’єкти Бєлгорода є легітимними військовими цілями. І все одно, що вони перебувають на російській території. Вони будуть знищені. Бо інакше, якщо їх не чіпати, знищуються харків’яни, харківська інфраструктура.