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Військові об’єкти Бєлгорода – легітимні цілі. Їх знищать – Світан

Події 11:04   02.06.2023
Роман Світан
військовий експерт
Військові об’єкти Бєлгорода – легітимні цілі. Їх знищать – Світан

З-під Бєлгорода російські військові обстрілюють Харків. Тому і Бєлгород, і військові об’єкти Бєлгорода є легітимними військовими цілями. І все одно, що вони перебувають на російській території. Вони будуть знищені. Бо інакше, якщо їх не чіпати, знищуються харків’яни, харківська інфраструктура.

Автор: Роман Світан, військовий експерт
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  • Категорії: Події, Світ, Сказано, Україна; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 2 Червня 2023 в 11:04;

    • Кореспондент Роман Світан, військовий експерт у цій статті розкриває тему новин про те, що "З-під Бєлгорода російські військові обстрілюють Харків. Тому і Бєлгород, і військові об’єкти Бєлгорода є легітимними військовими цілями. І все одно, що…".