«Недостаточно просто сменить имя вождя» — Касьянов

Недостаточно просто сменить имя вождя. Нет мессии. И бога, может быть, тоже нет. Потому что трудно понять, как получается, что одни прямо сейчас умирают за Украину, а другие набивают карманы, дискредитируют военное командование, препятствуют работе оборонной промышленности, срывают мобилизацию, издеваются над защитниками и патриотами. Не по-божески это. Вы, господа, или крестик снимите, или трусы наденьте. Пока не поздно.