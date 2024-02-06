«Недостаточно просто сменить имя вождя» — Касьянов
Фото: facebook Юрия Касьянова
Недостаточно просто сменить имя вождя. Нет мессии. И бога, может быть, тоже нет. Потому что трудно понять, как получается, что одни прямо сейчас умирают за Украину, а другие набивают карманы, дискредитируют военное командование, препятствуют работе оборонной промышленности, срывают мобилизацию, издеваются над защитниками и патриотами. Не по-божески это. Вы, господа, или крестик снимите, или трусы наденьте. Пока не поздно.
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- Категории: Политика, Сказано, Украина; Теги: война, Зеленский, касьянов;
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- • Дата публикации материала: 6 февраля 2024 в 11:17;
Корреспондент Юрий Касьянов, военнослужащий ВСУ в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Недостаточно просто сменить имя вождя. Нет мессии. И бога, может быть, тоже нет. Потому что трудно понять, как получается, что…".