“Недостатньо просто змінити ім’я вождя” – Касьянов

Недостатньо просто змінити ім’я вождя. Немає месії. І бога, можливо, теж немає. Бо важко зрозуміти, як так виходить, що одні просто зараз помирають за Україну, а інші набивають кишені, дискредитують військове командування, перешкоджають роботі оборонної промисловості, зривають мобілізацію, знущаються із захисників і патріотів. Не по-божому це. Ви, панове, або хрестик зніміть, або труси одягніть. Доки не пізно.