“Недостатньо просто змінити ім’я вождя” – Касьянов
Недостатньо просто змінити ім’я вождя. Немає месії. І бога, можливо, теж немає. Бо важко зрозуміти, як так виходить, що одні просто зараз помирають за Україну, а інші набивають кишені, дискредитують військове командування, перешкоджають роботі оборонної промисловості, зривають мобілізацію, знущаються із захисників і патріотів. Не по-божому це. Ви, панове, або хрестик зніміть, або труси одягніть. Доки не пізно.
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- Категорії: Політика, Сказано, Україна; Теги: війна, Зеленський, касьянов;
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Лютого 2024 в 11:17;
Кореспондент Юрій Касьянов, військовослужбовець ЗСУ у цій статті розкриває тему новин про те, що "Недостатньо просто змінити ім’я вождя. Немає месії. І бога, можливо, теж немає. Бо важко зрозуміти, як так виходить, що одні…".