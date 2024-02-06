Live
  • Вт 06.02.2024
    • Харків
  •   0°С
  • USD 37.55
  • EUR 40.37

“Недостатньо просто змінити ім’я вождя” – Касьянов

Політика 11:17   06.02.2024
Юрій Касьянов
військовослужбовець ЗСУ
“Недостатньо просто змінити ім’я вождя” – Касьянов

Недостатньо просто змінити ім’я вождя. Немає месії. І бога, можливо, теж немає. Бо важко зрозуміти, як так виходить, що одні просто зараз помирають за Україну, а інші набивають кишені, дискредитують військове командування, перешкоджають роботі оборонної промисловості, зривають мобілізацію, знущаються із захисників і патріотів. Не по-божому це. Ви, панове, або хрестик зніміть, або труси одягніть. Доки не пізно.

Автор: Юрій Касьянов, військовослужбовець ЗСУ
Популярно
єВідновлення: 27 сімей з Харківщини, чиє житло зруйнувала РФ, придбали будинки
єВідновлення: 27 сімей з Харківщини, чиє житло зруйнувала РФ, придбали будинки
06.02.2024, 11:49
Харківська ТрО в Бахмуті: “Перша частина закінчилася поразкою команди знавців”
Харківська ТрО в Бахмуті: “Перша частина закінчилася поразкою команди знавців”
02.05.2023, 09:37
Землі на Харківщині незаконно віддали в оренду фермеру: реакція прокуратури
Землі на Харківщині незаконно віддали в оренду фермеру: реакція прокуратури
06.02.2024, 11:21
Командир харківського батальйону ТрО перейшов на нову посаду
Командир харківського батальйону ТрО перейшов на нову посаду
06.02.2024, 11:01
Синєгубов повідомив про стан матері загиблого немовляти та інших поранених
Синєгубов повідомив про стан матері загиблого немовляти та інших поранених
06.02.2024, 10:36
Головні новини Харкова 5.02: плани РФ щодо Куп’янська, білі тигри в екопарку
Головні новини Харкова 5.02: плани РФ щодо Куп’янська, білі тигри в екопарку
05.02.2024, 23:36

Новини за темою:

11:17
“Недостатньо просто змінити ім’я вождя” – Касьянов
11:01
Командир харківського батальйону ТрО перейшов на нову посаду
07:18
На Харківщині відбили вісім атак армії РФ – Генштаб
11:17
“Просто так” від Куп’янська вони не відмовляться – Машовець про наміри РФ
11:10
Після захоплення Крохмального у керівництва РФ “почалося рясне слиновиділення”

Ви читали новину: «“Недостатньо просто змінити ім’я вождя” – Касьянов»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 6 Лютого 2024 в 11:17;

  • Кореспондент Юрій Касьянов, військовослужбовець ЗСУ у цій статті розкриває тему новин про те, що "Недостатньо просто змінити ім’я вождя. Немає месії. І бога, можливо, теж немає. Бо важко зрозуміти, як так виходить, що одні…".