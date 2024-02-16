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ВСУ покинут Авдеевку в течение ближайших суток — Машовец

Происшествия 11:31   16.02.2024
Константин Машовец
военный обозреватель
ВСУ покинут Авдеевку в течение ближайших суток — Машовец

Насколько я понимаю, ВСУ покинут город (Авдеевку — Ред.) в течение ближайших суток. Однако для того, чтобы успешно вывести войска из Авдеевского района обороны, нужно еще также «напрячься»… Очевидно, что командование противника уже установило факт ухода подразделений ВСУ с ряда позиций и рубежей и в ближайшее время попытается помешать им продолжить этот процесс организованно и поэтапно.

Автор: Константин Машовец, военный обозреватель
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  • • Дата публикации материала: 16 февраля 2024 в 11:31;

  • Корреспондент Константин Машовец, военный обозреватель в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Насколько я понимаю, ВСУ покинут город (Авдеевку — Ред.) в течение ближайших суток. Однако для того, чтобы успешно вывести войска…".