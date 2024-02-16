ВСУ покинут Авдеевку в течение ближайших суток — Машовец

Насколько я понимаю, ВСУ покинут город (Авдеевку — Ред.) в течение ближайших суток. Однако для того, чтобы успешно вывести войска из Авдеевского района обороны, нужно еще также «напрячься»… Очевидно, что командование противника уже установило факт ухода подразделений ВСУ с ряда позиций и рубежей и в ближайшее время попытается помешать им продолжить этот процесс организованно и поэтапно.