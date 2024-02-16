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ЗСУ залишать Авдіївку протягом найближчих діб – Машовець

Події 11:31   16.02.2024
Костянтин Машовець
військовий оглядач
ЗСУ залишать Авдіївку протягом найближчих діб – Машовець

Наскільки я розумію, ЗСУ залишать місто (Авдіївку – Ред.) протягом найближчих діб. Однак, для того, щоб успішно вивести війська з Авдіївського району оборони, треба ще також “напрягтися”… Командування противника вже встановило факт відходу підрозділів ЗСУ з ряду позицій та рубежів і найближчим часом спробує завадити їм продовжити цей процес організовано та поетапно.

Автор: Костянтин Машовець, військовий оглядач
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Лютого 2024 в 11:31;

  • Кореспондент Костянтин Машовець, військовий оглядач у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наскільки я розумію, ЗСУ залишать місто (Авдіївку – Ред.) протягом найближчих діб. Однак, для того, щоб успішно вивести війська з…".