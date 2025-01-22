Власть начала опасную игру с командным составом — Машовец о «деле генералов»

Если ныне задержанным военным инкриминируют эту размытую «небрежность», которая привела к «вклинению войск противника на 5-7 км в Харьковской области», то что тогда нужно инкриминировать высшему военно-политическому руководству государства, если противник захватил почти весь юг страны, прорвался к столице и начал разносить ракетами и дронами всю остальную часть страны в 2022 году? Здесь нет или не было какой-то «небрежности», нет? Нынешняя власть начала очень опасную «игру» с командным составом войска, причем делает это прямо посреди войны.