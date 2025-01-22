Власть начала опасную игру с командным составом — Машовец о «деле генералов»
Фото: facebook Константина Машовца
Если ныне задержанным военным инкриминируют эту размытую «небрежность», которая привела к «вклинению войск противника на 5-7 км в Харьковской области», то что тогда нужно инкриминировать высшему военно-политическому руководству государства, если противник захватил почти весь юг страны, прорвался к столице и начал разносить ракетами и дронами всю остальную часть страны в 2022 году? Здесь нет или не было какой-то «небрежности», нет? Нынешняя власть начала очень опасную «игру» с командным составом войска, причем делает это прямо посреди войны.
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Политика, Сказано, Украина, Фронт; Теги: война, Константин Машовец, оборона, ОТГВ "Харьков", суд;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Власть начала опасную игру с командным составом — Машовец о «деле генералов»»; из категории Политика на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 22 января 2025 в 18:23;
Корреспондент Константин Машовец, военный обозреватель в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Если ныне задержанным военным инкриминируют эту размытую «небрежность», которая привела к «вклинению войск противника на 5-7 км в Харьковской области»,…".