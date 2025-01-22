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Влада розпочала небезпечну гру з командним складом війська – Машовець

Політика 18:23   22.01.2025
Костянтин Машовець
військовий оглядач
Влада розпочала небезпечну гру з командним складом війська – Машовець Фото: фейсбук Костянтина Машовця

Якщо нині затриманим військовим інкримінують цю розмиту “недбалість”, яка призвела до “вклинення військ противника на 5-7 км у Харківській області”, то що тоді треба інкримінувати вищому військово-політичному керівництву держави, якщо противник захопив майже увесь південь країни, прорвався до столиці й почав розносити ракетами та дронами всю іншу частину країни у 2022-у році? Тут немає чи не було якоїсь “недбалості”, ні? Нинішня влада почала дуже небезпечну “гру” із командним складом війська, причому, робить це прямо посеред війни.

Автор: Костянтин Машовець, військовий оглядач
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Січня 2025 в 18:23;

  • Кореспондент Костянтин Машовець, військовий оглядач у цій статті розкриває тему новин про те, що "Якщо нині затриманим військовим інкримінують цю розмиту “недбалість”, яка призвела до “вклинення військ противника на 5-7 км у Харківській області”,…".