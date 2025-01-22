Влада розпочала небезпечну гру з командним складом війська – Машовець
Фото: фейсбук Костянтина Машовця
Якщо нині затриманим військовим інкримінують цю розмиту “недбалість”, яка призвела до “вклинення військ противника на 5-7 км у Харківській області”, то що тоді треба інкримінувати вищому військово-політичному керівництву держави, якщо противник захопив майже увесь південь країни, прорвався до столиці й почав розносити ракетами та дронами всю іншу частину країни у 2022-у році? Тут немає чи не було якоїсь “недбалості”, ні? Нинішня влада почала дуже небезпечну “гру” із командним складом війська, причому, робить це прямо посеред війни.
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- Категорії: Політика, Сказано, Україна, Фронт; Теги: війна, Константин Машовец, оборона, ОТГВ "Харьков", суд;
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Січня 2025 в 18:23;
Кореспондент Костянтин Машовець, військовий оглядач у цій статті розкриває тему новин про те, що "Якщо нині затриманим військовим інкримінують цю розмиту “недбалість”, яка призвела до “вклинення військ противника на 5-7 км у Харківській області”,…".