Влада розпочала небезпечну гру з командним складом війська – Машовець

Якщо нині затриманим військовим інкримінують цю розмиту “недбалість”, яка призвела до “вклинення військ противника на 5-7 км у Харківській області”, то що тоді треба інкримінувати вищому військово-політичному керівництву держави, якщо противник захопив майже увесь південь країни, прорвався до столиці й почав розносити ракетами та дронами всю іншу частину країни у 2022-у році? Тут немає чи не було якоїсь “недбалості”, ні? Нинішня влада почала дуже небезпечну “гру” із командним складом війська, причому, робить це прямо посеред війни.