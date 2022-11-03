В Ізюмі розпочали відбір ДНК у місцевих жителів для ідентифікації загиблих
В Ізюмі з 2 листопада розпочала роботу мобільна лабораторія для відбору ДНК, яку Україні передав уряд Франції, повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.
Зразки ДНК беруть у людей, чиї рідні зникли безвісти або поховані на території Ізюмського району за час окупації.
“На місці працюють експерти Національного наукового центру “Інститут судових експертиз ім. засл. проф. М. С. Бокаріуса”, прокурори Ізюмської окружної прокуратури Харківської області та слідчі СУ ГУНП у Харківській області. Сьогодні біологічні матеріали здали 16 осіб”, – повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.
Відбір зразків ДНК проводять у мобільній лабораторії за адресою м. Ізюм, проспект Незалежності, 46-а (магазин “Будмаг” біля приміщення місцевої поліції). Завтра, 4 листопада, вона працюватиме з 9:00 до 15:00.
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ДНК-аналіз дозволить ідентифікувати загиблого у будь-якій частині території України, зазначили прокурори.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Листопада 2022 в 11:42;
Кореспондент Олексій Наумов у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Ізюмі з 2 листопада розпочала роботу мобільна лабораторія для відбору ДНК, яку Україні передав уряд Франції, повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури".