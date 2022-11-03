В Изюме начали отбор ДНК у местных жителей для идентификации погибших

В Изюме со 2 ноября начала работу мобильная лаборатория для отбора ДНК, которую Украине передало правительство Франции, сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Образцы ДНК берут у людей, чьи родные пропали без вести или были похоронены на территории Изюмского района за время оккупации.

«На месте работают эксперты Национального научного центра «Институт судебных экспертиз им. засл. проф. М. С. Бокариуса», прокуроры Изюмской окружной прокуратуры Харьковской области и следователи СУ ГУНП в Харьковской области. Сегодня биологические материалы сдали 16 человек», — сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Отбор образцов ДНК проводят в мобильной лаборатории по адресу г. Изюм, проспект Независимости, 46-А (магазин «Строймаг» возле помещения местной полиции). Завтра, 4 ноября, она будет работать с 9:00 до 15:00.

ДНК-анализ позволит идентифицировать погибшего в любой части территории Украины, отметили прокуроры.