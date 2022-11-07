У Куп’янську та Вовчанську ворог обстріляв будинки, а у Дворічній – ферму

Протягом доби російські військові били по Куп’янському, Чугуївському та Богодухівському районах Харківської області.

Як повідомляють у пресслужбі Харківської облпрокуратури:

– У селищі Дворічна ворожий снаряд влучив у приватний будинок, сталася пожежа;

– 7 листопада у місті Куп’янськ внаслідок обстрілу було пошкоджено складські приміщення фермерського господарства та приватні підприємства;

– 6 листопада ворожі війська обстрілювали житлові сектори прикордонного міста Вовчанськ – пошкоджено приватні будинки.

– 7 листопада близько 13-ї години армія РФ з вертольота обстріляла прикордонне з РФ село Івашки Золочівської громади. Пошкоджено електромережі та дорогу.

За всіма епізодами розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).