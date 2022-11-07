Прокуратура: в Купянске и Волчанске враг обстрелял дома, а в Двуречной — ферму
Фото: Харьковская облпрокуратура
В течение суток российские военные били по Купянскому, Чугуевскому и Богодуховскому районам Харьковской области.
Как сообщают в пресс-службе Харьковской облпрокуратуры:
— В поселке Двуречная вражеский снаряд попал в частный дом, произошел пожар;
— 7 ноября в городе Купянск в результате обстрела были повреждены складские помещения фермерского хозяйства и частные предприятия;
— 6 ноября вражеские войска обстреливали жилые сектора приграничного города Волчанск — повреждены частные дома.
Читайте также: 13 населенных пунктов обстреляла армия РФ на Харьковщине — Генштаб
— 7 ноября около 13-ти часов армия РФ с вертолета обстреляла приграничное с РФ село Ивашки Золочевской громады. Повреждены электросети и дорога.
По всем эпизодам начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Новости по теме:
Вы читали новость: «Прокуратура: в Купянске и Волчанске враг обстрелял дома, а в Двуречной — ферму»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 7 ноября 2022 в 20:30;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток российские военные били по Купянскому, Чугуевскому и Богодуховскому районам Харьковской области.".