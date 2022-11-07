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Прокуратура: в Купянске и Волчанске враг обстрелял дома, а в Двуречной — ферму

Происшествия 20:30   07.11.2022
Елена Нагорная
Прокуратура: в Купянске и Волчанске враг обстрелял дома, а в Двуречной — ферму Фото: Харьковская облпрокуратура

В течение суток российские военные били по Купянскому, Чугуевскому и Богодуховскому районам Харьковской области.

Как сообщают в пресс-службе Харьковской облпрокуратуры:

— В поселке Двуречная вражеский снаряд попал в частный дом, произошел пожар;

— 7 ноября в городе Купянск в результате обстрела были повреждены складские помещения фермерского хозяйства и частные предприятия;

— 6 ноября вражеские войска обстреливали жилые сектора приграничного города Волчанск — повреждены частные дома.

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— 7 ноября около 13-ти часов армия РФ с вертолета обстреляла приграничное с РФ село Ивашки Золочевской громады. Повреждены электросети и дорога.

По всем эпизодам начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 ноября 2022 в 20:30;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток российские военные били по Купянскому, Чугуевскому и Богодуховскому районам Харьковской области.".