Прокуратура: в Купянске и Волчанске враг обстрелял дома, а в Двуречной — ферму

В течение суток российские военные били по Купянскому, Чугуевскому и Богодуховскому районам Харьковской области.

Как сообщают в пресс-службе Харьковской облпрокуратуры:

— В поселке Двуречная вражеский снаряд попал в частный дом, произошел пожар;

— 7 ноября в городе Купянск в результате обстрела были повреждены складские помещения фермерского хозяйства и частные предприятия;

— 6 ноября вражеские войска обстреливали жилые сектора приграничного города Волчанск — повреждены частные дома.

— 7 ноября около 13-ти часов армия РФ с вертолета обстреляла приграничное с РФ село Ивашки Золочевской громады. Повреждены электросети и дорога.

По всем эпизодам начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).