Викрито вербувальниць повій для борделів у Харкові, що працювали під час війни

Правоохоронці викрили двох організаторок борделів, які залучали жінок до проституції у Харкові та Сумах.

Наприкінці серпня 2022 року 30-річна мешканка Лозівського району Харківської області та 18-річна дівчина із Сумської області підшукували жінок, які перебували у тяжкому матеріальному становищі, для сексуальної експлуатації, повідомили у Харківській облпрокуратурі.

Фігурантки публікували оголошення про “високооплачувану роботу”, проводили з кандидатками “бесіди”, після чого ті погоджувалися за гроші надавати послуги сексуального характеру. Борделі працювали в орендованих квартирах у Харкові та Сумах.

Жінкам повідомили про підозру за фактом втягнення осіб у заняття проституцією, з використанням уразливого стану цих осіб, та сутенерства, в тому числі вчиненого за попередньою змовою групою осіб та повторно (ч. 2 ст. 303 КК України).