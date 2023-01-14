Викрито вербувальниць повій для борделів у Харкові, що працювали під час війни
Правоохоронці викрили двох організаторок борделів, які залучали жінок до проституції у Харкові та Сумах.
Наприкінці серпня 2022 року 30-річна мешканка Лозівського району Харківської області та 18-річна дівчина із Сумської області підшукували жінок, які перебували у тяжкому матеріальному становищі, для сексуальної експлуатації, повідомили у Харківській облпрокуратурі.
Фігурантки публікували оголошення про “високооплачувану роботу”, проводили з кандидатками “бесіди”, після чого ті погоджувалися за гроші надавати послуги сексуального характеру. Борделі працювали в орендованих квартирах у Харкові та Сумах.
Жінкам повідомили про підозру за фактом втягнення осіб у заняття проституцією, з використанням уразливого стану цих осіб, та сутенерства, в тому числі вчиненого за попередньою змовою групою осіб та повторно (ч. 2 ст. 303 КК України).
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Січня 2023 в 12:17;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці викрили двох організаторок борделів, які залучали жінок до проституції у Харкові та Сумах.".