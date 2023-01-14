Разоблачены вербовщицы проституток для борделей в Харькове, работавших в войну

Правоохранители разоблачили двух организаторок борделей, которые привлекали женщин к проституции в Харькове и Сумах.

В конце августа 2022 года 30-летняя жительница Лозовского района Харьковской области и 18-летняя девушка из Сумской области подыскивали женщин, которые находились в тяжелом материальном положении, для сексуальной эксплуатации, сообщили в Харьковской облпрокуратуре.

Фигурантки публиковали объявления о «высокооплачиваемой работе», проводили с кандидатками «беседы», после чего те соглашались за деньги оказывать услуги сексуального характера. Бордели работали в арендованных квартирах в Харькове и Сумах.

Женщинам сообщили о подозрении по факту вовлечения лиц в занятие проституцией, с использованием уязвимого состояния этих лиц, и сутенерства, в том числе совершенного по предварительному сговору группой лиц и повторно (ч. 2 ст. 303 УК Украины).