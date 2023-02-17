У Харкові обстрілом пошкоджені та зруйновані дві нежитлові будівлі – ДСНС

У ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили про наслідки обстрілів Харківщини за добу.

“14 разів рятувальники виїжджали на перевірку місць влучання ворожих снарядів і ракет: м. Куп’янськ – пошкоджені приватні домоволодіння; м. Вовчанськ – пошкоджень та руйнацій зазнали 8 приватних осель та 1 виробничий корпус; м. Харків – пошкоджень та руйнацій зазнали 2 нежитлових будівлі”, – повідомили у зведенні ДСНС 17 лютого.

Раніше Генштаб ЗСУ підтвердив удар п’ятьма російськими ракетами по Харкову. За наявною на цей час інформацією, ракети прилетіли до Основ’янського району. Під ударом були об’єкти інфраструктури.

За інформацією рятувальників, також ворог уже сьогодні, 17 лютого, обстріляв приватний сектор у Куп’янську. Там сталася пожежа.

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“Горів гараж та автомобіль на загальній площі близько 10 кв. м. Постраждалих немає”, – поінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.