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В Харькове обстрелом повреждены и разрушены два нежилых здания — ГСЧС

Происшествия 07:46   17.02.2023
Оксана Горун
В Харькове обстрелом повреждены и разрушены два нежилых здания — ГСЧС Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили о последствиях обстрелов региона за сутки.

«14 раз спасатели выезжали на проверку мест попадания вражеских снарядов и ракет: г. Купянск – повреждены частные домовладения; г. Волчанск – повреждения и разрушения получили 8 частных домов и 1 производственный корпус; г. Харьков – повреждения и разрушения получили 2 нежилых здания», — сообщили в сводке ГСЧС 17 февраля.

Ранее Генштаб ВСУ подтвердил удар пятью российскими ракетами по Харькову. По имеющейся на данный момент информации, ракеты прилетели в Основянский район. Под ударом были объекты инфраструктуры.

По информации спасателей, также враг уже сегодня, 17 февраля, обстрелял частный сектор в Купянске. Там произошел пожар.

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    • «Горел гараж и автомобиль на общей площади около 10 кв. Пострадавших нет», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 17 февраля 2023 в 07:46;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили о последствиях обстрелов региона за сутки".