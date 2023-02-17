В Харькове обстрелом повреждены и разрушены два нежилых здания — ГСЧС
В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили о последствиях обстрелов региона за сутки.
«14 раз спасатели выезжали на проверку мест попадания вражеских снарядов и ракет: г. Купянск – повреждены частные домовладения; г. Волчанск – повреждения и разрушения получили 8 частных домов и 1 производственный корпус; г. Харьков – повреждения и разрушения получили 2 нежилых здания», — сообщили в сводке ГСЧС 17 февраля.
Ранее Генштаб ВСУ подтвердил удар пятью российскими ракетами по Харькову. По имеющейся на данный момент информации, ракеты прилетели в Основянский район. Под ударом были объекты инфраструктуры.
По информации спасателей, также враг уже сегодня, 17 февраля, обстрелял частный сектор в Купянске. Там произошел пожар.
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«Горел гараж и автомобиль на общей площади около 10 кв. Пострадавших нет», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
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- • Дата публикации материала: 17 февраля 2023 в 07:46;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили о последствиях обстрелов региона за сутки".