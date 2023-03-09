Усе йде до електронних повісток через «Дію» – військком ТЦК Харківщини

Електронної бази осіб, яким вручають повістки, на Харківщині немає. У регіоні в межах всеукраїнської програми “Оберіг” створювався реєстр військовозобов’язаних, але поки що він не готовий, оскільки ці роботи призупиняли.

Про це військовий комісар Харківського обласного територіального центру комплектування полковник Володимир Арап розповів на брифінгу, відповідаючи на питання кореспондента МГ “Об’єктив”.

“Електронний реєстр у нас до початку війни. Була створена програма «Оберіг», в яку вносяться всі військовозобов’язані, призовники. Електронна база всеукраїнська, в яку вносяться всі наші чоловіки від 18 до 60 років”, – пояснив Арап.

Військком розповів, що ця робота призупинялася у низці регіонів, де велися активні бойові дії, але зараз відновилася.

“База набирається. У скорому майбутньому всі наші військовозобов’язані будуть в цьому реєстрі, його підв’яжуть до «Дії». Люди зможуть навіть отримувати повістки через «Дію», і виклики до РТЦК будуть здійснюватися вже в електронному вигляді. До цього все йде”, — додав Арап.

Конкретніші строки таких нововведень військовий комісар не назвав.

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