Все идет к электронным повесткам через «Дію» — военком ТЦК Харьковщины

Электронной базы лиц, которым вручают повестки, в Харьковской области нет. В регионе в рамках всеукраинской программы «Оберіг» создавался реестр военнообязанных, но пока он не готов, так как эти работы приостанавливали.

Об этом военный комиссар Харьковского областного территориального центра комплектования полковник Владимир Арап рассказал на брифинге, отвечая на вопрос корреспондента МГ «Объектив».

«Электронный реестр у нас до начала войны. Была создана программа «Оберіг», в которую вносятся все военнообязанные, призывники. Электронная база всеукраинская, в которую вносятся все наши мужчины от 18 до 60 лет», — пояснил Арап.

Военком рассказал, что эта работа приостанавливалась в ряде регионов, где велись активные боевые действия, но сейчас возобновилась.

«База набирается. В скором будущем все наши военнообязанные будут в этом реестре, его подвяжут к «Дії». Люди смогут даже получать повестки через «Дію», и вызовы в РТЦК будут осуществляться уже в электронном виде. К этому все идет», — добавил Арап.

Более конкретные сроки таких нововведений военный комиссар не назвал.

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