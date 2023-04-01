У Харкові пропонують ще раз перейменувати колишнє Білгородське шосе

Учасники Харківської топонімічної групи вважають, що рішення міськради назвати шосе Харківським, ухвалене навесні 2022 року, було поспішним.

“Пропоную перейменувати Харківське шосе, яким було поспіхом, без громадського обговорення перейменовано Білгородське шосе. Як варіант – Лісове шосе (більша частина проходить повз Лісопарк, закінчується Окружною дорогою і селищем Лісне). Ще один варіант – Північне шосе. А харківські й так усі вулиці в Харкові”, – написав один з учасників групи Вадим Надточий.

Учасники групи здебільшого підтримали ідею змінити назву шосе, але запропонували інші варіанти нових назв. Серед них: Гоптівське, Північне, Лісопаркове шосе. Була навіть пропозиція повернути назву Білгородське. “Білгород – повітове місто Української Держави у 1918-му”, – пояснив таку свою ідею учасник дискусії Дмитро Михайличенко.

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Нагадаємо, в Харкові готують чергові перейменування вулиць. Зокрема, мер міста Ігор Терехов уже анонсував, що Плеханівська отримає ім’я загиблого лідера “Фрайкора” Георгія Тарасенка. Одній з вулиць обіцяють дати ім’я добровольця Олега Громадського, який разом із сином відбивав атаку армії РФ на Окружній у перший день повномасштабного вторгнення.