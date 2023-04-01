В Харькове предлагают еще раз переименовать бывшее Белгородское шоссе
Участники Харьковской топонимической группы считают, что решение горсовета назвать шоссе Харьковским, принятое весной 2022 года, было поспешным.
«Предлагаю переименовать Харьковское шоссе, которое было спешно, без общественного обсуждения, переименовано в Белгородское шоссе. Как вариант – Лесное шоссе (большая часть проходит мимо Лесопарка, заканчивается Окружной дорогой и поселком Лесное). Еще один вариант – Северное шоссе. А харьковские и так все улицы в Харькове», — написал один из участников группы Вадим Надточий.
Участники группы в большинстве своем поддержали идею сменить название шоссе, но предложили другие варианты новых названий. Среди них: Гоптовское, Северное, Лесопарковое шоссе. Было даже предложение вернуть название Белгородское. «Белгород – уездный город Украинского Государства в 1918-м», — пояснил такую свою идею участник дискуссии Дмитрий Михайличенко.
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Напомним, в Харькове готовятся очередные переименования улиц. В частности, мэр города Игорь Терехов уже анонсировал, что Плехановская получит имя погибшего лидера «Фрайкора» Георгия Тарасенко. Одной из улиц обещают дать имя добровольца Олега Громадского, который вместе с сыном отбивал атаку армии РФ на Окружной в первый день полномасштабного вторжения.
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- • Дата публикации материала: 1 апреля 2023 в 20:41;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Участники Харьковской топонимической группы считают, что решение горсовета назвать шоссе Харьковским, принятое весной 2022 года, было поспешным".