Двоє загиблих і поранена – Синєгубов про ворожі обстріли Харківщини за добу
Двоє чоловіків загинули та одна жінка зазнала поранень внаслідок ворожих обстрілів Харківської області за минулу добу, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Внаслідок обстрілів селища Дворічна Куп’янського району загинув 71-річний чоловік, а чоловік 75 років отримав серйозні поранення та помер у лікарні. Жінку 63 років ушпиталили з вибуховими травмами.
У селі Сотницький Козачок Богодухівського району пошкоджені два приватні будинки, у селі Івашки – приватний будинок та трактор.
У селі Кучерівка Куп’янського району руйнувань зазнало приватне домоволодіння, сталася пожежа.
Через обстріл села Гатище Чугуївського району пошкоджено будівлю закладу освіти.
За добу піротехніки знешкодили 117 вибухонебезпечних предметів.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Квітня 2023 в 08:41;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двоє чоловіків загинули та одна жінка зазнала поранень внаслідок ворожих обстрілів Харківської області за минулу добу, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.".