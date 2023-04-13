Двое погибших и раненая — Синегубов о вражеских обстрелах Харьковщины за сутки

Двое мужчин погибли и одна женщина получила ранения в результате вражеских обстрелов Харьковской области за минувшие сутки, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.

В результате обстрелов поселка Двуречная Купянского района погиб 71-летний мужчина, а мужчина 75 лет получил серьезные ранения и скончался в больнице. Женщину 63 лет госпитализировали со взрывными травмами.

В селе Сотницкий Казачок Богодуховского района повреждены два частных дома, в селе Ивашки — частный дом и трактор.

В селе Кучеровка Купянского района разрушениям подверглось частное домовладение, произошел пожар.

Из-за обстрелов села Гатище Чугуевского района повреждено здание учебного заведения.

За сутки пиротехники обезвредили 117 взрывоопасных предметов.