Двое погибших и раненая — Синегубов о вражеских обстрелах Харьковщины за сутки
Фото: Олег Синегубов
Двое мужчин погибли и одна женщина получила ранения в результате вражеских обстрелов Харьковской области за минувшие сутки, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.
В результате обстрелов поселка Двуречная Купянского района погиб 71-летний мужчина, а мужчина 75 лет получил серьезные ранения и скончался в больнице. Женщину 63 лет госпитализировали со взрывными травмами.
В селе Сотницкий Казачок Богодуховского района повреждены два частных дома, в селе Ивашки — частный дом и трактор.
В селе Кучеровка Купянского района разрушениям подверглось частное домовладение, произошел пожар.
Из-за обстрелов села Гатище Чугуевского района повреждено здание учебного заведения.
За сутки пиротехники обезвредили 117 взрывоопасных предметов.
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- • Дата публикации материала: 13 апреля 2023 в 08:41;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Двое мужчин погибли и одна женщина получила ранения в результате вражеских обстрелов Харьковской области за минувшие сутки, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.".