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Двое погибших и раненая — Синегубов о вражеских обстрелах Харьковщины за сутки

Происшествия 08:41   13.04.2023
Елена Нагорная
Двое погибших и раненая — Синегубов о вражеских обстрелах Харьковщины за сутки Фото: Олег Синегубов

Двое мужчин погибли и одна женщина получила ранения в результате вражеских обстрелов Харьковской области за минувшие сутки, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.

В результате обстрелов поселка Двуречная Купянского района погиб 71-летний мужчина, а мужчина 75 лет получил серьезные ранения и скончался в больнице. Женщину 63 лет госпитализировали со взрывными травмами.

В селе Сотницкий Казачок Богодуховского района повреждены два частных дома, в селе Ивашки — частный дом и трактор.

В селе Кучеровка Купянского района разрушениям подверглось частное домовладение, произошел пожар.

Из-за обстрелов села Гатище Чугуевского района повреждено здание учебного заведения.

За сутки пиротехники обезвредили 117 взрывоопасных предметов.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 13 апреля 2023 в 08:41;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Двое мужчин погибли и одна женщина получила ранения в результате вражеских обстрелов Харьковской области за минувшие сутки, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.".