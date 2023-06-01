Через обстріли на Харківщині сталося п’ять великих пожеж – ДСНС

ГУ ДСНС України в Харківській області проінформувало про пожежі в прикордонному Вовчанську – його обстрілювали 31 травня весь день.

“З самого ранку та майже весь день окупанти не припиняли бити по Вовчанську. За цей час у місті сталося п’ять великих пожеж”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Перший обстріл стався о 8:23 ранку 31 травня. Снаряд влучив до приватного будинку. Пожежа охопила площу 200 кв. метрів. Ризикуючи потрапити під повторні обстріли, рятувальники таки виїхали на місце та ліквідували НП. Вона обійшлася без постраждалих.

“О 13:45 рятувальники 47-ї ДПРЧ, 66-го ДПРП та вогнеборці МПК-Вільча вирушили гасити відразу три пожежі, спричинені окупантами. Горів дах приватного будинку на площі 30 кв. м, елеватор на площі 150 кв. м та шість торговельних павільйонів на ринку на площі 300 кв.м. Останній осередок цих пожеж ліквідований о 15:34”, – поінформували в ДСНС.

П’ята пожежа у Вовчанську сталася о 15:49 – після повторного обстрілу ринку там спалахнуло ще п’ять торгових павільйонів. Вогонь охопив тисячу квадратних метрів.

Крім того, рятувальники виїжджали на місце “прильоту” в селі Подоли Курилівської громади.

“Обійшлося без жертв, постраждалих і пожеж. Рятувальники 44-ї ДПРЧ провели обстеження враженої території і виявили пошкодження приватного будинку та літньої кухні”, – зазначили у ГУ ДСНС України в Харківській області.