Из-за обстрелов на Харьковщине случилось пять крупных пожаров — ГСЧС

ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области проинформировала о пожарах в приграничном Волчанске — его обстреливали 31 мая весь день.

«С самого утра и почти весь день оккупанты не прекращали бить по Волчанску. За это время в городе произошло пять крупных пожаров», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Первый из обстрелов случился в 8:23 утра 31 мая. Снаряд попал в частный дом. Пожар охватил площадь в 200 кв. метров. Рискуя попасть под повторные обстрелы, спасатели все же выехали на месте и ликвидировали ЧП. Оно обошлось без пострадавших.

«В 13:45 спасатели 47-й ГПСЧ, 66-го ГПСП и пожарные МПК-Вильча отправились тушить сразу три пожара, вызванные оккупантами. Горела крыша частного дома на площади 30 кв. м, элеватор на площади 150 кв. м. и шесть торговых павильонов на рынке на площади 300 кв. м. Последняя ячейка этих пожаров ликвидирована в 15:34», — проинформировали в ГСЧС.

Пятый пожар в Волчанске случился в 15:49 — после повторного обстрела рынка там загорелось еще пять торговых павильонов. Огонь охватил 1000 квадратных метров.

Кроме того, спасатели выезжали на место «прилета» в селе Подолы Куриловской громады.

«Обошлось без жертв, пострадавших и пожаров. Спасатели 44-й ГПСЧ провели обследование потрясенной территории и обнаружили повреждение частного дома и летней кухни», — отметили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.