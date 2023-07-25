Ворог обстріляв Куп’янщину: пошкоджено будинки, горів ліс – прокуратура (фото)

25 липня російські військові обстріляли місто Куп’янськ, село Подоли Куп’янського району, селище Козача Лопань Харківського району, а також селище Вільча Чугуївського району.

Як повідомляють у Харківській облпрокуратурі,

– у Куп’янську пошкоджено житлові будинки;

– у селі Подоли внаслідок обстрілу спалахнув ліс. Попередньо, удари велися з РСЗВ та артилерії;

– селище Козача Лопань окупанти обстріляли близько 12:00. За попередніми даними, пролунало близько п’яти пострілів із танка. Пошкоджено присадибну ділянку;

– у селищі Вільча є пошкодження будівель.

Розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).



Фото: Харківська облпрокуратура

Читайте також: Синєгубов повідомив про трьох поранених обстрілами на Харківщині за добу