Ворог обстріляв Куп’янщину: пошкоджено будинки, горів ліс – прокуратура (фото)
25 липня російські військові обстріляли місто Куп’янськ, село Подоли Куп’янського району, селище Козача Лопань Харківського району, а також селище Вільча Чугуївського району.
Як повідомляють у Харківській облпрокуратурі,
– у Куп’янську пошкоджено житлові будинки;
– у селі Подоли внаслідок обстрілу спалахнув ліс. Попередньо, удари велися з РСЗВ та артилерії;
– селище Козача Лопань окупанти обстріляли близько 12:00. За попередніми даними, пролунало близько п’яти пострілів із танка. Пошкоджено присадибну ділянку;
– у селищі Вільча є пошкодження будівель.
Розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Фото: Харківська облпрокуратура
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Липня 2023 в 19:45;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "25 липня російські військові обстріляли місто Куп’янськ, село Подоли Куп’янського району, селище Козача Лопань Харківського району, а також селище Вільча Чугуївського району.".