Армия РФ обстреляла Купянщину: повреждены дома, горел лес — прокуратура (фото)
Фото: Харьковская облпрокуратура
25 июля российские военные обстреляли город Купянск, село Подолы Купянского района, поселок Казачья Лопань Харьковского района, а также поселок Вильча Чугуевского района.
Как сообщают в Харьковской облпрокуратуре,
— в Купянске повреждены жилые дома;
— в селе Подолы в результате обстрела загорелся лес. Предварительно, удары велись из РСЗО и артиллерии;
— поселок Казачья Лопань оккупанты обстреляли около 12:00. По предварительным данным, прозвучало около пяти выстрелов из танка. Поврежден приусадебный участок;
— в поселке Вильча есть повреждения зданий.
Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Фото: Харьковская облпрокуратура
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- • Дата публикации материала: 25 июля 2023 в 19:45;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "25 июля российские военные обстреляли город Купянск, село Подолы Купянского района, поселок Казачья Лопань Харьковского района, а также поселок Вильча Чугуевского района.".