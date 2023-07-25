Армия РФ обстреляла Купянщину: повреждены дома, горел лес — прокуратура (фото)

25 июля российские военные обстреляли город Купянск, село Подолы Купянского района, поселок Казачья Лопань Харьковского района, а также поселок Вильча Чугуевского района.

Как сообщают в Харьковской облпрокуратуре,

— в Купянске повреждены жилые дома;

— в селе Подолы в результате обстрела загорелся лес. Предварительно, удары велись из РСЗО и артиллерии;

— поселок Казачья Лопань оккупанты обстреляли около 12:00. По предварительным данным, прозвучало около пяти выстрелов из танка. Поврежден приусадебный участок;

— в поселке Вильча есть повреждения зданий.

Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).



Фото: Харьковская облпрокуратура

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