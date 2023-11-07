Live
  • Вт 07.11.2023
    • Харків
  •   +12°С
  • USD 36.04
  • EUR 38.72

У Пісочині скажений кіт напав на людину. В селищі ввели карантин

Суспільство 15:54   07.11.2023
Вікторія Яковенко
У Пісочині скажений кіт напав на людину. В селищі ввели карантин

У селищі Пісочин на Харківщині 3 листопада зареєстрували випадок сказу.

За даними ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області, через укус скаженого кота постраждала людина.

У селищі, прилеглих лісових та польових масивах запровадили карантинні обмеження.

Нагадаємо, 1 листопада випадок сказу зареєстрували у Харкові. У КП «Центр поводження з тваринами» повідомили, що безпритульний скажений собака покусав двох чоловіків. Через це у частині Індустріального району ввели карантин. За даними ГУ «Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ» цей випадок сказу у місті зареєстрували вперше з 2021 року.

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
У Пісочині скажений кіт напав на людину. В селищі ввели карантин
У Пісочині скажений кіт напав на людину. В селищі ввели карантин
07.11.2023, 15:54
У Немишлянському районі усунули понад 260 аварій на водоводах
У Немишлянському районі усунули понад 260 аварій на водоводах
07.11.2023, 15:15
Завтра вдень Харківщину накриє злива. Синоптики попереджають про небезпеку
Завтра вдень Харківщину накриє злива. Синоптики попереджають про небезпеку
07.11.2023, 14:39
«Ваш родич у біді»: на Харківщині засудили афериста
«Ваш родич у біді»: на Харківщині засудили афериста
07.11.2023, 14:22
На селекторі у Зеленського говорили про Куп’янський напрямок
На селекторі у Зеленського говорили про Куп’янський напрямок
07.11.2023, 13:17
У Харкові три тролейбуси змінили нумерацію маршрутів: подробиці
У Харкові три тролейбуси змінили нумерацію маршрутів: подробиці
07.11.2023, 13:37

Новини за темою:

11:16
Сказ у Харкові. У частині міста ввели карантин
18:12
Сказ дійшов і до Харкова. Безпритульний собака напав на двох людей
22:18
52 випадки зараження сказом свійських тварин від диких є на Харківщині
11:05
Жителів Харківщини атакують кліщі та воші: суттєво зросла захворюваність
22:05
Карантин на Богодухівщині: вулична кішка забігла на подвір’я і напала на жінку

Ви читали новину: «У Пісочині скажений кіт напав на людину. В селищі ввели карантин»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 7 Листопада 2023 в 15:54;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селищі Пісочин на Харківщині 3 листопада зареєстрували випадок сказу.".