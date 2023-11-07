У Пісочині скажений кіт напав на людину. В селищі ввели карантин

У селищі Пісочин на Харківщині 3 листопада зареєстрували випадок сказу.

За даними ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області, через укус скаженого кота постраждала людина.

У селищі, прилеглих лісових та польових масивах запровадили карантинні обмеження.

Нагадаємо, 1 листопада випадок сказу зареєстрували у Харкові. У КП «Центр поводження з тваринами» повідомили, що безпритульний скажений собака покусав двох чоловіків. Через це у частині Індустріального району ввели карантин. За даними ГУ «Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ» цей випадок сказу у місті зареєстрували вперше з 2021 року.