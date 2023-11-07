У Пісочині скажений кіт напав на людину. В селищі ввели карантин
У селищі Пісочин на Харківщині 3 листопада зареєстрували випадок сказу.
За даними ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області, через укус скаженого кота постраждала людина.
У селищі, прилеглих лісових та польових масивах запровадили карантинні обмеження.
Нагадаємо, 1 листопада випадок сказу зареєстрували у Харкові. У КП «Центр поводження з тваринами» повідомили, що безпритульний скажений собака покусав двох чоловіків. Через це у частині Індустріального району ввели карантин. За даними ГУ «Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ» цей випадок сказу у місті зареєстрували вперше з 2021 року.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: бешенство, карантин, кот, Песочин, покусал, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Листопада 2023 в 15:54;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селищі Пісочин на Харківщині 3 листопада зареєстрували випадок сказу.".