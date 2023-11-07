В Песочине бешеный кот напал на человека. В поселке ввели карантин
В поселке Песочин на Харьковщине 3 ноября зарегистрировали случай бешенства.
По данным ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области, из-за укуса бешеного кота пострадал человек.
В поселке, ближайших лесных и полевых массивах ввели карантинные ограничения.
Напомним, 1 ноября случай бешенства зарегистрировали в Харькове. В КП «Центр обращения с животными» сообщили, что бездомная бешеная собака покусала двух мужчин. Поэтому в части Индустриального района ввели карантин. По данным ГУ «Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава», этот случай бешенства в городе зарегистрировали впервые с 2021 года.
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: бешенство, карантин, кот, Песочин, покусал, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «В Песочине бешеный кот напал на человека. В поселке ввели карантин»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 7 ноября 2023 в 15:54;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В поселке Песочин на Харьковщине 3 ноября зарегистрировали случай бешенства.".