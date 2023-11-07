В Песочине бешеный кот напал на человека. В поселке ввели карантин

В поселке Песочин на Харьковщине 3 ноября зарегистрировали случай бешенства.

По данным ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области, из-за укуса бешеного кота пострадал человек.

В поселке, ближайших лесных и полевых массивах ввели карантинные ограничения.

Напомним, 1 ноября случай бешенства зарегистрировали в Харькове. В КП «Центр обращения с животными» сообщили, что бездомная бешеная собака покусала двух мужчин. Поэтому в части Индустриального района ввели карантин. По данным ГУ «Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава», этот случай бешенства в городе зарегистрировали впервые с 2021 года.