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В Песочине бешеный кот напал на человека. В поселке ввели карантин

Общество 15:54   07.11.2023
Виктория Яковенко
В Песочине бешеный кот напал на человека. В поселке ввели карантин

В поселке Песочин на Харьковщине 3 ноября зарегистрировали случай бешенства.

По данным ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области, из-за укуса бешеного кота пострадал человек.

В поселке, ближайших лесных и полевых массивах ввели карантинные ограничения.

Напомним, 1 ноября случай бешенства зарегистрировали в Харькове. В КП «Центр обращения с животными» сообщили, что бездомная бешеная собака покусала двух мужчин. Поэтому в части Индустриального района ввели карантин. По данным ГУ «Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава», этот случай бешенства в городе зарегистрировали впервые с 2021 года.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 7 ноября 2023 в 15:54;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В поселке Песочин на Харьковщине 3 ноября зарегистрировали случай бешенства.".