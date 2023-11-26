Чоловіка з двома гранатами зупинили у Харкові
Чоловіка із вибуховою зброєю затримали на блокпосту в Індустріальному районі, повідомили в Нацполіції.
На блокпосту в Індустріальному районі міста правоохоронці виявили у 34-річного чоловіка дві гранати. Проводяться першочергові слідчі дії.
На блокпостах Харківської області, аби не допустити потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 4100 транспортних засобів.
В ході відпрацювання території Харкова та області поліцейські викрили 2 громадян у незаконному обігу наркотиків. У порушників вилучили заборонені речовини.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: блокпост, граната, Индустриальный район., Нацполиция, Харьков.;
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Листопада 2023 в 13:55;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чоловіка із вибуховою зброєю затримали на блокпосту в Індустріальному районі, повідомили в Нацполіції.".