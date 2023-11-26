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Чоловіка з двома гранатами зупинили у Харкові

Події 13:55   26.11.2023
Оксана Якушко
Чоловіка з двома гранатами зупинили у Харкові

Чоловіка із вибуховою зброєю затримали на блокпосту в Індустріальному районі, повідомили в Нацполіції.

На блокпосту в Індустріальному районі міста правоохоронці виявили у 34-річного чоловіка дві гранати. Проводяться першочергові слідчі дії.

На блокпостах Харківської області, аби не допустити потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 4100 транспортних засобів.

В ході відпрацювання території Харкова та області поліцейські викрили 2 громадян у незаконному обігу наркотиків. У порушників вилучили заборонені речовини.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Листопада 2023 в 13:55;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чоловіка із вибуховою зброєю затримали на блокпосту в Індустріальному районі, повідомили в Нацполіції.".