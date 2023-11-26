Чоловіка з двома гранатами зупинили у Харкові

Чоловіка із вибуховою зброєю затримали на блокпосту в Індустріальному районі, повідомили в Нацполіції.

На блокпосту в Індустріальному районі міста правоохоронці виявили у 34-річного чоловіка дві гранати. Проводяться першочергові слідчі дії.

На блокпостах Харківської області, аби не допустити потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 4100 транспортних засобів.

В ході відпрацювання території Харкова та області поліцейські викрили 2 громадян у незаконному обігу наркотиків. У порушників вилучили заборонені речовини.