Live
  • Вс 26.11.2023
    • Харьков
  •   +1°С
  • USD 36.01
  • EUR 39.27

В Харькове задержали мужчину с двумя гранатами

Происшествия 13:55   26.11.2023
Оксана Якушко
В Харькове задержали мужчину с двумя гранатами Иллюстративное фото

Мужчину с взрывным оружием задержали на блокпосту в Индустриальном районе, сообщили в Нацполиции.

На блокпосту в Индустриальном районе города правоохранители обнаружили у 34-летнего мужчины две гранаты. Проводятся первоочередные следственные действия.

На блокпостах Харьковской области, чтобы не допустить попадание в населенные пункты нелегального оружия и наркотических веществ, правоохранители совместно с военнослужащими проверили более 4100 транспортных средств.

В ходе отработки территории Харькова и области полицейские разоблачили 2 граждан в незаконном обороте наркотиков. У нарушителей изъяли запрещенные вещества.

Читайте также: У жителя Харькова дома нашли гранаты: он рассказал полиции, где взял

Автор: Оксана Якушко
Популярно
«Остановите беспредел»: в Харькове жильцы уничтоженной квартиры задолжали ХТС
«Остановите беспредел»: в Харькове жильцы уничтоженной квартиры задолжали ХТС
25.11.2023, 12:01
В Харькове приспустили флаг Украины (видео)
В Харькове приспустили флаг Украины (видео)
25.11.2023, 10:41
Сильный ветер и ухудшение погоды ожидают сегодня на Харьковщине
Сильный ветер и ухудшение погоды ожидают сегодня на Харьковщине
26.11.2023, 10:12
Сегодня 26 ноября: какой праздник и день в истории
Сегодня 26 ноября: какой праздник и день в истории
26.11.2023, 06:00
В Харькове копы остановили водителя, который имел рекордный уровень опьянения
В Харькове копы остановили водителя, который имел рекордный уровень опьянения
26.11.2023, 11:05
В Харькове задержали мужчину с двумя гранатами
В Харькове задержали мужчину с двумя гранатами
26.11.2023, 13:55

Новости по теме:

12:51
Мужчина хотел проехать через блокпост на Харьковщине с гранатами в кармане
21:31
Блокпост россиян уничтожили пограничники на оккупированной Харьковщине (видео)
22:37
Буданов высказался о кракеновцах, разоруживших полицию на блокпосту в Харькове
07:46
На блокпосту в Харькове у мужчины отобрали гранату
12:27
Снаряд для РСЗО «Ураган» и другое оружие перевозил мужчина в машине в Харькове

Вы читали новость: «В Харькове задержали мужчину с двумя гранатами»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 26 ноября 2023 в 13:55;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мужчину с взрывным оружием задержали на блокпосту в Индустриальном районе, сообщили в Нацполиции.".