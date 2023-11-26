В Харькове задержали мужчину с двумя гранатами

Мужчину с взрывным оружием задержали на блокпосту в Индустриальном районе, сообщили в Нацполиции.

На блокпосту в Индустриальном районе города правоохранители обнаружили у 34-летнего мужчины две гранаты. Проводятся первоочередные следственные действия.

На блокпостах Харьковской области, чтобы не допустить попадание в населенные пункты нелегального оружия и наркотических веществ, правоохранители совместно с военнослужащими проверили более 4100 транспортных средств.

В ходе отработки территории Харькова и области полицейские разоблачили 2 граждан в незаконном обороте наркотиков. У нарушителей изъяли запрещенные вещества.