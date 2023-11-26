В Харькове задержали мужчину с двумя гранатами
Иллюстративное фото
Мужчину с взрывным оружием задержали на блокпосту в Индустриальном районе, сообщили в Нацполиции.
На блокпосту в Индустриальном районе города правоохранители обнаружили у 34-летнего мужчины две гранаты. Проводятся первоочередные следственные действия.
На блокпостах Харьковской области, чтобы не допустить попадание в населенные пункты нелегального оружия и наркотических веществ, правоохранители совместно с военнослужащими проверили более 4100 транспортных средств.
В ходе отработки территории Харькова и области полицейские разоблачили 2 граждан в незаконном обороте наркотиков. У нарушителей изъяли запрещенные вещества.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: блокпост, граната, Индустриальный район., Нацполиция, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 26 ноября 2023 в 13:55;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мужчину с взрывным оружием задержали на блокпосту в Индустриальном районе, сообщили в Нацполиции.".